«Вашингтон» не может победить без голов Овечкина. Шесть поражений в семи матчах и предпоследнее место на «Востоке»

Сегодня проиграл «Тампа-Бэй».

Источник: Getty Images / David Berding

«Тампа» и «Вашингтон» подошли к очному матчу в противоположных состояниях. «Молнии» испытывали серьезные проблемы на старте сезона, но в последних семи матчах одержали шесть побед. У «столичных» же регулярка началась довольно неплохо, вот только в шести играх перед сегодняшней встречей команда набрала только три очка и покинула зону плей-офф.

Совпадение или нет, но единственная победа в последних играх случилась в матче с «Сент-Луисом», когда Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в лиге. В остальных случаях Ови молчал, а «Вашингтон» проигрывал. То же самое произошло и сегодня.

При этом начал «Вашингтон» с быстрой шайбы. Здорово сработало четвертое звено: Итен Фрэнк отличным пасом из-за ворот нашел Брэндона Дюхейма, а Андрей Василевский не успел переместиться в нужный угол. Для форварда «Вашингтона» эта шайба стала первой в сезоне.

Через две минуты первый гол в чемпионате забил и защитник «Тампы» Эмиль Лиллеберг. Бросок у него совершенно не получился, но шайба все равно удачно юркнула прямо под штангу.

За первые 40 минут у «Тампы» было только одно большинство. Но даже этого хватило «молниям». В концовке первого периода Алексей Протас схватил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Первая спецбригада «Тампы» в лице Джейка Гюнцеля таким подарком воспользовалась.

Василевский после неудачного старта команды постепенно выправляет статистику. Благодаря сегодняшнему матчу процент отраженных бросков у российского вратаря уверенно перевалил за отметку в 90. Однако одна из пропущенных шайб получилась совсем курьезной. Джон Карлсон в концовке второго периода мощно бросил с синей линии. Василевский вроде бы бросок остановил, но шайба выкатилась из-под вратаря и направилась прямиком к воротам.

Дальше произошло что-то странное. Эрик Чернак успел остановить шайбу прямо на линии, но все равно откинул ее в свои ворота.

Победу «Тампе» в третьем периоде принес Брэндон Хэгел — он отличился после ассиста 23-летнего Доминика Джеймса. Дебютант лиги не мог набрать очки в первых семи матчах чемпионата, но за две последние игры сделал аж четыре результативных действия.

Россияне же сегодня отличиться не смогли. Никита Кучеров забил в концовке матча, но гол отменили из-за офсайда.

Александр Овечкин провел на льду почти 18 минут, нанес три броска в створ — но безрезультатно. У Ови по-прежнему лишь три гола в этом чемпионате, а сыграно тем временем уже 15 матчей. «Вашингтону» без его шайб совсем тяжело: команда опустилась на 15-е место в конференции. Хуже «столичных» только «Баффало».

Тампа-Бэй
3:2
2:1, 0:1, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Спенсер Карбери
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-13:33)
Логан Томпсон
(00:00-10:28)
Андрей Василевский
(c 13:59)
Логан Томпсон
(11:07-58:29)
Логан Томпсон
(59:44-59:48)
1-й период
04:06
Брендон Духайм
(Итэн Фрэнк, Ник Дауд)
06:07
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Джейк Гюнцель, Шарль-Эдуард Д'Астус)
11:07
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
13:59
Алексей Протас
15:09
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман, Брэндон Хагель)
2-й период
36:49
Джек Финли
36:49
Райан Леонард
37:08
Джон Карлсон
3-й период
48:42
Брэндон Хагель
(Доминик Джеймс, Шарль-Эдуард Д'Астус)
56:12
Виктор Хедман
56:12
Том Уилсон
58:22
Джон Карлсон
59:44
Том Уилсон
Овертайм
60:00
Эрик Чернак
60:00
Джейкоб Чикран
Статистика
Тампа-Бэй
Вашингтон
Штрафное время
11
23
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
