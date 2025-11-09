«Вашингтон» не может победить без голов Овечкина. Шесть поражений в семи матчах и предпоследнее место на «Востоке»

Александр Овечкин провел на льду почти 18 минут, нанес три броска в створ — но безрезультатно. У Ови по-прежнему лишь три гола в этом чемпионате, а сыграно тем временем уже 15 матчей. «Вашингтону» без его шайб совсем тяжело: команда опустилась на 15-е место в конференции. Хуже «столичных» только «Баффало».