Результативный пас Демидова помог «Монреалю» обыграть «Юту» в матче НХЛ

В других матчах игрового дня «Даллас» в гостях победил «Нэшвилл» (5:4), «Сент-Луис» дома уступил «Сиэтлу» (3:4 ОТ), «Бостон» на чужом льду переиграл «Торонто» (5:3), «Каролина» дома справилась с «Баффало» (6:3). По ассисту сделали защитник Илья Любушкин («Даллас»), а также нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон») и Павел Бучневич («Сент-Луис»). Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 очка (1+1), его партнер по команде Петр Кочетков совершил 19 сейвов из 22 возможных.