Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
5.02
X
5.40
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.00
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.11
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
Результативный пас Демидова помог «Монреалю» обыграть «Юту» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. «Монреаль» со счетом 6:2 победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Капанен (15-я минута), Коул Кофилд (27, 54), Алекс Ньюхук (34), Ник Сузуки (59) и Кирби Дак (60). У проигравших отличились Кайлер Ямамото (4) и Лоусон Круз (27).

Результативный пас в эпизоде с первым голом на свой счет записал нападающий «Монреаля» Иван Демидов. На счету россиянина 13 очков (4 гола + 9 передач) в 15 матчах регулярного чемпионата.

«Монреаль» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 22 очка в 15 матчах. «Юта» занимает 4-е место в Центральном дивизионе с 18 очками после 15 игр. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 12 ноября по московскому времени примет «Лос-Анджелес», «Юта» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Оттавой».

В других матчах игрового дня «Даллас» в гостях победил «Нэшвилл» (5:4), «Сент-Луис» дома уступил «Сиэтлу» (3:4 ОТ), «Бостон» на чужом льду переиграл «Торонто» (5:3), «Каролина» дома справилась с «Баффало» (6:3). По ассисту сделали защитник Илья Любушкин («Даллас»), а также нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон») и Павел Бучневич («Сент-Луис»). Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 очка (1+1), его партнер по команде Петр Кочетков совершил 19 сейвов из 22 возможных.

Монреаль
6:2
1:1, 2:1, 3:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Андре Туриньи
Вратари
Самуэль Монтембо
Карел Веймелка
1-й период
03:03
Кайлер Ямамото
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
06:23
Джек Макбэйн
14:45
Оливер Капанен
(Александр Каррье, Иван Демидов)
2-й период
20:36
Захари Болдюк
26:02
Лоусон Крауз
(Майкл Карконе, Джек Макбэйн)
26:44
Коул Кофилд
(Ноа Добсон)
27:59
Алекс Ньюхук
33:13
Алекс Ньюхук
(Оливер Капанен)
3-й период
48:36
Иэн Коул
53:29
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Майкл Мэтисон)
58:00
Ник Сузуки
(Алекс Ньюхук)
59:23
Кирби Дак
Статистика
Монреаль
Юта
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит