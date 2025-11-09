Результативный пас Демидова помог «Монреалю» обыграть «Юту» в матче НХЛ

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. «Монреаль» со счетом 6:2 победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Капанен (15-я минута), Коул Кофилд (27, 54), Алекс Ньюхук (34), Ник Сузуки (59) и Кирби Дак (60). У проигравших отличились Кайлер Ямамото (4) и Лоусон Круз (27).
Результативный пас в эпизоде с первым голом на свой счет записал нападающий «Монреаля» Иван Демидов. На счету россиянина 13 очков (4 гола + 9 передач) в 15 матчах регулярного чемпионата.
«Монреаль» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 22 очка в 15 матчах. «Юта» занимает 4-е место в Центральном дивизионе с 18 очками после 15 игр. В следующем матче «Монреаль» в ночь на 12 ноября по московскому времени примет «Лос-Анджелес», «Юта» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Оттавой».
В других матчах игрового дня «Даллас» в гостях победил «Нэшвилл» (5:4), «Сент-Луис» дома уступил «Сиэтлу» (3:4 ОТ), «Бостон» на чужом льду переиграл «Торонто» (5:3), «Каролина» дома справилась с «Баффало» (6:3). По ассисту сделали защитник Илья Любушкин («Даллас»), а также нападающие Марат Хуснутдинов («Бостон») и Павел Бучневич («Сент-Луис»). Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 очка (1+1), его партнер по команде Петр Кочетков совершил 19 сейвов из 22 возможных.
Мартен Сан-Луи
Андре Туриньи
Самуэль Монтембо
Карел Веймелка
03:03
Кайлер Ямамото
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
06:23
Джек Макбэйн
14:45
Оливер Капанен
(Александр Каррье, Иван Демидов)
20:36
Захари Болдюк
26:02
Лоусон Крауз
(Майкл Карконе, Джек Макбэйн)
26:44
Коул Кофилд
(Ноа Добсон)
27:59
Алекс Ньюхук
33:13
Алекс Ньюхук
(Оливер Капанен)
48:36
Иэн Коул
53:29
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Майкл Мэтисон)
58:00
Ник Сузуки
(Алекс Ньюхук)
59:23
Кирби Дак
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит