Марченко и Воронков набрали по 3 очка в матче «Коламбуса» с «Ванкувером»

Марченко продлил результативную серию до семи матчей. За этот период он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач). Всего в регулярном чемпионате он имеет на своем счету 16 очков (8+8) и является лучшим бомбардиром команды. Воронков набрал 13 очков (6+7) и занимает второе место по этому показателю. Оба игрока провели по 14 матчей в нынешнем сезоне.