Футбол
Хоккей
Марченко и Воронков набрали по 3 очка в матче «Коламбуса» с «Ванкувером»

«Ванкувер» одержал победу со счетом 4:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков набрали по 3 очка в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувера».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». На счету Марченко дубль (27-я и 50-я минуты) и один результативный пас, в активе Воронкова гол (34) и два ассиста. У «Ванкувера» отличились Джейк Дебраск (26), Дрю О’Коннор (40), Конор Гарланд (47) и Брок Бёзер (55).

Марченко продлил результативную серию до семи матчей. За этот период он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач). Всего в регулярном чемпионате он имеет на своем счету 16 очков (8+8) и является лучшим бомбардиром команды. Воронков набрал 13 очков (6+7) и занимает второе место по этому показателю. Оба игрока провели по 14 матчей в нынешнем сезоне.

«Ванкувер» занимает 7-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 16 очков в 16 матчах. «Коламбус» располагается на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 14 очками в 14 играх. «Ванкувер» проведет следующий матч в ночь на 10 ноября по московскому времени дома против «Колорадо», «Эдмонтон» днем позднее примет «Коламбус».

Ванкувер
4:3
0:0, 2:2, 2:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18763 зрителя
Главные тренеры
Адам Фут
Дин Эвасон
Вратари
Кевин Ланкинен
(00:00-16:47)
Элвис Мерзликинс
(00:00-57:49)
Кевин Ланкинен
(c 16:56)
Элвис Мерзликинс
(59:13-59:27)
1-й период
05:50
Лукас Райхель
16:56
Коул Силлинджер
2-й период
21:06
Конор Гарлэнд
25:28
Джейк Дебраск
(Дрю О`Коннор, Аату Рятю)
26:46
Кирилл Марченко
(Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков)
27:00
Матье Оливье
27:00
Матье Оливье
33:02
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
39:03
Дрю О`Коннор
(Куинн Хьюз, Филип Гронек)
39:03
Джейк Дебраск
39:03
Данте Фаббро
3-й период
46:17
Конор Гарлэнд
(Тайлер Майерс, Элиас Петтерссон)
49:47
Кирилл Марченко
(Дмитрий Воронков, Адам Фантилли)
54:15
Брок Босер
(Лукас Райхель, Кифер Шервуд)
57:14
Аату Рятю
59:13
Егор Чинахов
59:49
Филип Гронек
Статистика
Ванкувер
Коламбус
Штрафное время
10
21
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит