«Колорадо» со счетом 9:1 разгромил «Эдмонтон». Бардаков сделал две передачи

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 9:1 одержал победу над «Эдмонтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей голы забили Кейл Макар (14-я и 15-я минуты), Гэвин Бриндли (23), Джек Друри (25, 55), Паркер Келли (30, 35) и Натан Маккиннон (41, 36). Единственную шайбу в ворота «Колорадо» забросил Коннор Макдэвид (32).
Российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков сделал два результативных паса. Всего на счету игрока, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 1 гол и 3 передачи в 10 играх регулярного чемпионата.
«Колорадо» возглавляет Центральный дивизион с 23 очками после 15 матчей. «Эдмонтон» занимает 6-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 16 очков после 16 встреч. В следующем матче «Колорадо» в ночь на 10 ноября по московскому времени сыграет в гостях против «Ванкувера», «Эдмонтон» днем позднее примет «Коламбус».
Крис Ноблок
Джаред Беднар
Стюарт Скиннер
(00:00-03:52)
Скотт Уэджвуд
Стюарт Скиннер
(04:17-27:53)
Кэлвин Пикар
(c 27:53)
04:17
Мартин Нечас
06:43
Дарнелл Нерс
08:39
Гевин Бриндли
09:09
Джек Рословик
13:29
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз, Нэйтан Маккиннон)
14:35
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
16:45
Коннор Макдэвид
18:09
Джейк Уолман
22:38
Гевин Бриндли
(Захар Бардаков, Сэм Малински)
24:45
Джек Друри
(Виктор Олофссон, Брент Бернс)
29:34
Паркер Келли
(Гевин Бриндли, Захар Бардаков)
31:23
Джош Мэнсон
31:30
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль)
31:45
Василий Подколзин
34:31
Габриэль Ландескуг
34:38
Паркер Келли
40:24
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Арттури Лехконен)
42:55
Нэйтан Маккиннон
45:02
Нэйтан Маккиннон
(Росс Колтон)
50:13
Джейк Уолман
50:13
Джейк Уолман
54:28
Джек Друри
(Росс Колтон, Паркер Келли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит