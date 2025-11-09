Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
4.90
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Автомобилист
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.75
П2
2.21
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.11
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2

Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Форвард отличился в матче против «Анахайма».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев первым среди российских игроков достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился на 44-й минуте встречи регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:4 ОТ). Также ворота соперника поразили Бретт Хауден (6) и Кейдан Корчак (55). У победителей голы забили Фрэнк Ватрано (16), Лео Карлссон (31, 37) и Джейкоб Труба (65). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с заброшенной шайбой, которая позволила перевести встречу в овертайм.

Дорофеев является лучшим снайпером среди россиян в нынешнем сезоне. Второе место занимает нападающий «Миннесоты “Кирилл Капризов с 9 голами. При этом Капризов лидирует в списке лучших бомбардиров среди российских игроков — 21 очко (9 шайб + 12 передач). Дорофеев сделал 1 результативный пас в текущем регулярном чемпионате.

«Анахайм» возглавляет Тихоокеанский дивизион, набрав 21 очко в 14 матчах. «Вегас» располагается на 3-й позиции с 18 очками по итогам 14 игр. В следующем матче «Анахайм» в ночь на 10 ноября по московскому времени примет «Виннипег», «Вегас» днем позднее сыграет на своем льду против «Флориды».

Вегас
3:4
1:1, 0:2, 2:0
ОТ
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17977 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джоэль Кенневилль
Вратари
Акира Шмид
(00:00-43:27)
Петр Мразек
(00:00-64:28)
Акира Шмид
(43:45-64:28)
1-й период
05:47
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Ноа Хэнифин)
15:49
Фрэнк Ватрано
(Олен Зеллвегер, Джейкоб Труба)
2-й период
20:42
Олен Зеллвегер
26:54
Киган Колесар
30:39
Лео Карлссон
(Трой Терри)
36:50
Лео Карлссон
(Олен Зеллвегер)
3-й период
40:00
Трой Терри
43:45
Лео Карлссон
43:56
Павел Дорофеев
(Джек Айкел)
54:53
Кэдан Корчак
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
Овертайм
64:28
Джейкоб Труба
(Лео Карлссон)
Статистика
Вегас
Анахайм
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
