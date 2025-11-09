Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев первым среди российских игроков достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард отличился на 44-й минуте встречи регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:4 ОТ). Также ворота соперника поразили Бретт Хауден (6) и Кейдан Корчак (55). У победителей голы забили Фрэнк Ватрано (16), Лео Карлссон (31, 37) и Джейкоб Труба (65). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с заброшенной шайбой, которая позволила перевести встречу в овертайм.
Дорофеев является лучшим снайпером среди россиян в нынешнем сезоне. Второе место занимает нападающий «Миннесоты “Кирилл Капризов с 9 голами. При этом Капризов лидирует в списке лучших бомбардиров среди российских игроков — 21 очко (9 шайб + 12 передач). Дорофеев сделал 1 результативный пас в текущем регулярном чемпионате.
«Анахайм» возглавляет Тихоокеанский дивизион, набрав 21 очко в 14 матчах. «Вегас» располагается на 3-й позиции с 18 очками по итогам 14 игр. В следующем матче «Анахайм» в ночь на 10 ноября по московскому времени примет «Виннипег», «Вегас» днем позднее сыграет на своем льду против «Флориды».
Брюс Кэссиди
Джоэль Кенневилль
Акира Шмид
(00:00-43:27)
Петр Мразек
(00:00-64:28)
Акира Шмид
(43:45-64:28)
05:47
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Ноа Хэнифин)
15:49
Фрэнк Ватрано
(Олен Зеллвегер, Джейкоб Труба)
20:42
Олен Зеллвегер
26:54
Киган Колесар
30:39
Лео Карлссон
(Трой Терри)
36:50
Лео Карлссон
(Олен Зеллвегер)
40:00
Трой Терри
43:45
Лео Карлссон
43:56
Павел Дорофеев
(Джек Айкел)
54:53
Кэдан Корчак
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
64:28
Джейкоб Труба
(Лео Карлссон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит