Малкин отметился голевой передачей в матче НХЛ

Малкин является лидером по баллам за результативность среди россиян в нынешнем сезоне НХЛ.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелесом» (2:3).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). У проигравших отличились Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).

В 17 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3 гола + 18 результативных передач) очко. Он является лидером по баллам за результативность среди россиян. В составе «Питтсбурга» дебютировал 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов. Он отразил 24 броска.

«Лос-Анджелес» после 16 матчей набрал 18 очков и занимает 4-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» с 21 очком в 17 играх располагается на 2-й строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Питтсбург» 14 ноября на выезде сыграет с «Нэшвиллом». «Лос-Анджелес» в ночь на среду по московскому времени в гостях встретится с «Монреалем».

В другом матче игрового дня «Чикаго» со счетом 5:1 обыграл «Детройт».

Питтсбург
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18343 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джим Хиллер
Вратари
С. Мурашов
(00:00-58:10)
Дарси Кемпер
1-й период
08:48
Томас Новак
(Евгений Малкин, Паркер Уотерспун)
14:34
Сидни Кросби
14:58
Анже Копитар
(Кори Перри, Кевин Фиала)
2-й период
22:54
Райан Грэйвс
25:52
Коди Сиси
27:48
Энтони Манта
(Крис Летанг, Вилле Койвунен)
27:54
Дэнтон Хейнен
31:20
Бренд Кларк
36:40
Йоона Коппанен
3-й период
44:49
Кори Перри
(Коди Сиси, Тревор Мур)
51:52
Кевин Фиала
(Дрю Даути, Алекс Лафферье)
Статистика
Питтсбург
Лос-Анджелес
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
