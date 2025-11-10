Малкин отметился голевой передачей в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелесом» (2:3).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Анже Копитар (15-я минута), Кори Перри (45) и Кевин Фиала (52). У проигравших отличились Томми Новак (9) и Энтони Манта (28).
В 17 матчах нынешнего сезона Малкин набрал 21 (3 гола + 18 результативных передач) очко. Он является лидером по баллам за результативность среди россиян. В составе «Питтсбурга» дебютировал 21-летний российский вратарь Сергей Мурашов. Он отразил 24 броска.
«Лос-Анджелес» после 16 матчей набрал 18 очков и занимает 4-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Питтсбург» с 21 очком в 17 играх располагается на 2-й строчке в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Питтсбург» 14 ноября на выезде сыграет с «Нэшвиллом». «Лос-Анджелес» в ночь на среду по московскому времени в гостях встретится с «Монреалем».
В другом матче игрового дня «Чикаго» со счетом 5:1 обыграл «Детройт».
Дэн Мьюз
Джим Хиллер
С. Мурашов
(00:00-58:10)
Дарси Кемпер
08:48
Томас Новак
(Евгений Малкин, Паркер Уотерспун)
14:34
Сидни Кросби
14:58
Анже Копитар
(Кори Перри, Кевин Фиала)
22:54
Райан Грэйвс
25:52
Коди Сиси
27:48
Энтони Манта
(Крис Летанг, Вилле Койвунен)
27:54
Дэнтон Хейнен
31:20
Бренд Кларк
36:40
Йоона Коппанен
44:49
Кори Перри
(Коди Сиси, Тревор Мур)
51:52
Кевин Фиала
(Дрю Даути, Алекс Лафферье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит