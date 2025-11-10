Маккиннона признали первой звездой недели в НХЛ

Канадец набрал 10 очков (4 гола + 6 передач) в трех матчах. Хоккеист стал вторым игроком за последние 25 лет в НХЛ, набравшим не менее четырех очков в течение двух дней подряд. 8 ноября он набрал 4 очка (2+2) во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1), а 9 ноября отметился 5 результативными баллами (2+3) в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ). Маккиннон лидирует по количеству голов (14) и очков в лиге (29).