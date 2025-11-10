Маккиннона признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Канадец набрал 10 очков (4 гола + 6 передач) в трех матчах. Хоккеист стал вторым игроком за последние 25 лет в НХЛ, набравшим не менее четырех очков в течение двух дней подряд. 8 ноября он набрал 4 очка (2+2) во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1), а 9 ноября отметился 5 результативными баллами (2+3) в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ). Маккиннон лидирует по количеству голов (14) и очков в лиге (29).
Второй звездой недели стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, заработавший 10 очков (3+7) за четыре матча. Спортсмен в возрасте 20 лет и 113 дней стал 11-м самым молодым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 150 баллов. В настоящее время у него 153 результативных балла (54+99) в 166 матчах регулярных чемпионатов.
Нападающий Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» признан третьей звездой недели в НХЛ. Шведский хоккеист набрал 9 очков (5+4) в четырех встречах и забросил победную шайбу в матче «Даллас Старз» (7:5). Также он продлил серию с очками до 10 матчей.