Хоккей. НХЛ
11.11
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.50
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
11.11
Рейнджерс
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.62
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
11.11
Эдмонтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.78
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
11.11
Вегас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.42
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Северсталь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
0
:
СКА
1
П1
X
П2

Маккиннона признали первой звездой недели в НХЛ

Форвард «Колорадо» Маккиннон признан первой звездой недели в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Канадец набрал 10 очков (4 гола + 6 передач) в трех матчах. Хоккеист стал вторым игроком за последние 25 лет в НХЛ, набравшим не менее четырех очков в течение двух дней подряд. 8 ноября он набрал 4 очка (2+2) во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1), а 9 ноября отметился 5 результативными баллами (2+3) в игре с «Ванкувер Кэнакс» (5:4 ОТ). Маккиннон лидирует по количеству голов (14) и очков в лиге (29).

Второй звездой недели стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, заработавший 10 очков (3+7) за четыре матча. Спортсмен в возрасте 20 лет и 113 дней стал 11-м самым молодым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 150 баллов. В настоящее время у него 153 результативных балла (54+99) в 166 матчах регулярных чемпионатов.

Нападающий Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» признан третьей звездой недели в НХЛ. Шведский хоккеист набрал 9 очков (5+4) в четырех встречах и забросил победную шайбу в матче «Даллас Старз» (7:5). Также он продлил серию с очками до 10 матчей.