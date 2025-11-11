У хоккеиста клуба НХЛ обнаружили тромб в 21 год

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чешский нападающий «Баффало Сейбрз» Иржи Кулих выбыл из строя из-за тромба, сообщил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Линди Рафф.
«Иржи пропустит большое количество времени в связи с обнаруженным тромбом. Не буду вдаваться в подробности, но это довольно серьезно», — сказал Рафф в видео, опубликованном на сайте команды.
Кулиху 21 год, он представляет «Баффало» с 2022 года. Всего форвард провел за команду 75 матчей, в которых набрал 29 очков (18 шайб + 11 передач). В составе молодежной сборной Чехии он завоевал серебро и бронзу чемпионатов мира.