Его хотели отменить в Америке, а он превратил в героев недавних неудачников! Кенневиль поднял «Анахайм» на вершину

В нынешнее межсезонье в НХЛ вернулся отстраненный ранее от работы в лиге из-за секс-скандала 15-летней давности Джоэль Кенневилль. Бан специалист получил в 2021 году, и вот спустя четыре года канадцу снова позволили тренировать. В межсезонье трехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил «Анахайм Дакс».
«Утки» в последние лет пять путешествовали по дну турнирной таблицы западной конференции в компании «Сан-Хосе» и «Чикаго». По игре «Дакс» были одной из самых невзрачных команд в плане атакующих действий. Кенневилль — тот тренер, который атакующий потенциал своих игроков использовать умеет, а потенциала этого у игроков «Анахайма» немало. Да и работать с молодыми игроками Джоэль любит — вспомните его «Чикаго», где в составе были немало талантов.
И вот «Анахайм» — одна из лучших команд в лиге по игре в атаке. За первые 15 матчей «Дакс» забросили 63 шайбы, больше в НХЛ забили только «Колорадо Эвеланш» (64), сыгравшие уже 16 матчей. «Утки» идут на первой строчке Тихоокеанского дивизиона с 11 победами в 15 встречах.
Учитывая такую продуктивность команды в атаке, неудивительно, что в лидерах среди бомбардиров наряду с Маклином Селебрини и Коннором Бедардом идет Лео Карлссон, выбранный на драфте после Бедарда в 2023 году под вторым общим номером. За первый месяц регулярного чемпионата Карлссон отметился уже 25 (10+15) результативными баллами. Подтягивается по очкам и Каттер Готье, у американца уже 20 (11+9) очков. Здорово вписался со своим броском в игру команды обменянный в прошлом сезоне из «Рейнджерс» Крис Крайдер: у экс-партнера Панарина девять голов за 11 проведенных матчей. Активно подключаются в атаку и защитники, например, в списке бомбардиров можно увидеть еще одного бывшего «синерубашечника» Джейкоба Трубу с десятью результативными баллами в 15 матчах и показателем полезности «+16».
При этом сказать, что пропускает «Анахайм» много, нельзя. Всего десять клубов лиги вынимали из своих ворот больше шайб, чем «Дакс» (46). Чешский дуэт вратарей в лице Лукаша Достала и Петра Мразека выручает команду в нужные моменты, но проблемы в защите все равно имеются. Все-таки линию обороны составляют в большинстве своем игроки возрастом 22−24 лет.
Если удастся избежать серьезных спадов, то «Анахайм» впервые за семь лет может побороться за выход в плей-офф. Кенневиллю не впервой с такой молодой командой сходу выдавать результат.
Надежда Тонконог