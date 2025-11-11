Его хотели отменить в Америке, а он превратил в героев недавних неудачников! Кенневиль поднял «Анахайм» на вершину

Учитывая такую продуктивность команды в атаке, неудивительно, что в лидерах среди бомбардиров наряду с Маклином Селебрини и Коннором Бедардом идет Лео Карлссон, выбранный на драфте после Бедарда в 2023 году под вторым общим номером. За первый месяц регулярного чемпионата Карлссон отметился уже 25 (10+15) результативными баллами. Подтягивается по очкам и Каттер Готье, у американца уже 20 (11+9) очков. Здорово вписался со своим броском в игру команды обменянный в прошлом сезоне из «Рейнджерс» Крис Крайдер: у экс-партнера Панарина девять голов за 11 проведенных матчей. Активно подключаются в атаку и защитники, например, в списке бомбардиров можно увидеть еще одного бывшего «синерубашечника» Джейкоба Трубу с десятью результативными баллами в 15 матчах и показателем полезности «+16».