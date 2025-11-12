Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Каролиной»

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Вашингтона». Овечкин забил на 60-й минуте в пустые ворота. В составе «Вашингтона» также отличились Брэндон Дьюхейм (6), Дилан Строум (26) и Джейкоб Чикран (46). У проигравших единственный гол на счету Николая Элерса (34).
Овечкин выступил ассистентом в эпизоде со вторым голом команды. Всего капитан «Вашингтона» набрал 12 очков (4 гола + 8 результативных передач) в 16 матчах регулярного чемпионата. С учетом регулярных чемпионатов и плей-офф Овечкин довел число заброшенных шайб до 978, он занимает второе место по этому показателю, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
«Каролина», у которой прервалась серия из четырех побед, занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 22 очка в 16 матчах. «Вашингтон», выигравший вторую из последних восьми игр, располагается на 7-й позиции с 17 очками по итогам 16 встреч.
В следующем матче «Каролина» в ночь на 15 ноября по московскому времени примет «Ванкувер», «Вашингтон» днем ранее сыграет в гостях против «Флориды».