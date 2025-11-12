Овечкин идет на 1000 голов? Русский герой вытаскивает «Вашингтон» из ямы

По последнему показателю «столичных» опережают «Колорадо Эвеланш» и на данный момент лидер рейтинга «Каролина Харрикейнз», к которым «Вашингтон» сегодня наведался в гости, продолжив свою первую в сезоне затяжную выездную серию. В отличие от «Кэпс», у «Харрикейнз» с реализацией своих моментов проблем нет. «Ураганы» являются одними из лидеров чемпионата по числу заброшенных шайб, и на их результативности никак не сказался кризис, который на старте первенства одолел звездного форварда «Кейнз» Андрея Свечникова: российский нападающий провел восемь матчей подряд со старта сезона без набранных очков, но в последних семи играх забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи, а его звено с Себастьяном Ахо и Сетом Джарвисом является самым ударным в команде.