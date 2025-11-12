Хоккеист «Коламбуса» Марченко продлил серию с очками до 9 матчей

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до девяти матчей, отметившись результативной передачей в гостевой игре против «Сиэтла».
Встреча завершилась победой «Коламбуса» в серии буллитов со счетом 2:1. У хозяев льда забил Райан Уинтертон (17-я минута). В составе гостей отличился Адам Фантилли (39), победный буллит реализовал Чарли Койл.
Марченко за девять матчей записал на свой счет три шайбы и восемь результативных передач. Россиянин возглавляет список лучших бомбардиров команды в нынешнем сезоне с 18 очками (8 голов + 10 передач).
«Сиэтл» занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 19 очков в 16 матчах. «Коламбус» располагается на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 17 очками после 16 игр. Следующий матч «Сиэтл» проведет в ночь на 14 ноября по московскому времени на своем льду против «Виннипега», «Коламбус» в этот же день примет «Эдмонтон».
В другом матче игрового дня «Колорадо» в родных стенах одолел «Анахайм» (4:1). Автором победной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландескуг, для которого этот гол стал первым с 2022 года. Больше двух сезонов капитан «Колорадо» пропустил из-за травмы. Ассистентом в эпизоде с голом выступил российский форвард Валерий Ничушкин.
Дэн Байлсма
Дин Эвасон
Мэтт Мюррей
Джет Гривз
16:43
Райан Уинтертон
(Бен Майерс, Джейми Олексяк)
24:40
Майлс Вуд
32:07
Адам Ларссон
36:46
Эли Толванен
37:40
Райан Линдгрен
38:22
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Шон Монахэн)
39:34
Шон Монахэн
43:09
Бен Майерс
победный бросок: Чарли Койл
(Коламбус)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит