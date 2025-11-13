«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина

Форвард также оценил, насколько превосходит детскую мечту об игре в НХЛ статус двух будущих хоккеистов Зала славы и легенд всех времен: «Да. Знаете что, не хочу отвечать за него, но могу предположить. Вероятно, он при появлении в лиге не мог думать, что забьет 900 голов, сыграет 1500 матчей и будет выступать за одну команду. И то, что у нас будет вот такое противостояние столь длительное время со всеми сериями в плей-офф и всем тем, о чем вы говорите. Это просто что-то особенное, уникальное. И это заставляет ценить и быть признательными за все, что у нас есть. Слушайте, мы оба хотим побеждать. И это все еще нечто особенное».