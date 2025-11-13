«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина

«Это уникально»
Александр Овечкин вышел на отметку в 900 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в домашнем матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом» (6:1) в ночь на 6 ноября. На следующий день столичная команда сыграла в гостях с «Питтсбургом» (3:5). Капитан «Кэпиталз» после особенного вечера на своей арене опять удостоился необычного приема в городе принципиального соперника.
Сидни Кросби, Евгений Малкин и все «Пингвинз» воспользовались возможностью поприветствовать Овечкина после нового достижения. Что-то подобное было в апреле, когда «Кэпс» приехали в Питтсбург вскоре после рекордного, 895-го гола Александра. Теперь Ови снова посвятили видеоролик в коммерческой паузе, вставшие со своих мест болельщики устроили овацию и получили в ответ знаки благодарности, звезды «Пенс» обращались к форварду с персональными поздравлениями.
Сама игра «Питтсбурга» и «Вашингтона» словно вернула всех в конец 2000-х. На первом плане были главные звезды двух клубов и всей лиги с начала века. 38-летний Кросби оформил дубль в большинстве, 40-летний Овечкин вложился двумя передачами в возвращение с 0:3 и при этом не забил из своего «офиса», 39-летний Малкин организовал победный гол. И такой получилась 99-я встреча Александра с Сидни на клубном уровне (74 — в регулярном чемпионате, 25 — в плей-офф).
Кросби после матча вышел на связь со студией ESPN и ответил на пару вопросов о многолетнем соперничестве и дружбе с Овечкиным. Заодно плеймейкер обсудил свое переключение на голы с передач на старте сезона (на тот момент у Сида было 11 голов при 19 набранных очках, тогда как у Ови — 3 гола при 10 очках, а у Джино — 17 передач при 20 очках).
«Мне везет, что получил несколько великолепных передач. Обычно стараюсь больше выводить на завершение, чем забивать сам, но пытаюсь извлечь выгоду из этого и рад тому, что шайбы заходят», — сказал Кросби.
Капитан «Питтсбурга» про уникальный путь вместе с капитаном «Вашингтона» заметил: «Сложно описать, если честно. Мы пришли в лигу в одно время, с нами были связаны определенные ожидания. И мы все еще в тех же командах после стольких лет. Это все еще принципиальное противостояние, в этих играх по-прежнему много чего происходит, они до сих пор вызывают большой ажиотаж. Ови выбил 900 в предыдущем матче. И очень здорово быть частью этого — это настолько уникально, настолько особенное. Безусловно, между нами есть огромное уважение. Знаете, мы во многом можем понять друг друга, ведь прошли схожий путь на протяжении всей карьеры. Так что — да, очень весело соперничать с ним, причем делать это до сих пор».
Форвард также оценил, насколько превосходит детскую мечту об игре в НХЛ статус двух будущих хоккеистов Зала славы и легенд всех времен: «Да. Знаете что, не хочу отвечать за него, но могу предположить. Вероятно, он при появлении в лиге не мог думать, что забьет 900 голов, сыграет 1500 матчей и будет выступать за одну команду. И то, что у нас будет вот такое противостояние столь длительное время со всеми сериями в плей-офф и всем тем, о чем вы говорите. Это просто что-то особенное, уникальное. И это заставляет ценить и быть признательными за все, что у нас есть. Слушайте, мы оба хотим побеждать. И это все еще нечто особенное».
«Нет предела»
900-й гол Овечкина дополнили несколько сюжетов. Наиболее оригинальной вышла сцена с Джорданом Биннингтоном, который спрятал шайбу в экипировке и вернул ее после вмешательства лайнсмена. Потом вратарь «Сент-Луиса» заверил, что вовсе не собирался ничего похищать. Известный своими выходками канадец назвал себя соавтором гола из-за допущенной ошибки с выбросом из-за ворот. Заодно голкипер отдал должное мастерству снайпера, который после разворота в углу площадки забил броском с неудобной руки.
Овечкин в победной раздевалке не без шуток договорился с Диланом Строумом о том, что центрфорвард выступит его ассистентом при следующем голе. Только в Питтсбурге именно россиянин вывел канадца на завершение. Еще раз эта связка сработала в гостях у «Каролины» (4:1) в ночь на 12 ноября. Александр снова сделал результативную передачу на Строума, а в концовке при участии Энтони Бовилье броском из своей зоны провел шайбу в пустые ворота — первую в подобном формате в этой регулярке и 66-ю за карьеру. Россиянин забил 4 гола за 16 матчей сезона и 901 в лиге.
В этот день Уэйн Гретцки вернулся в студию NHL on TNT и поделился эмоциями от 900-го гола Овечкина. Неделю назад после исторической шайбы с Александром общались коллеги легендарного канадца по таким эфирам, в том числе Хенрик Лундквист. Теперь Великому пообещали сюрприз и напомнили про его слова в день рекорда Великой Восьмерки.
В апреле во время церемонии на льду во время матча «Вашингтона» с «Айлендерс» в Нью-Йорке камеры и микрофон выхватили такой диалог Гретцки с Овечкиным. «Это лучшее, что когда-либо случалось в хоккее», — сказал Великий после рукопожатия. «Спасибо», — ответил Александр. «Что ж, выбей 900. Выбьешь 900, возможно, я куплю тебе машину», — улыбнулся канадец и похлопал россиянина по плечу. Тогда же Уэйн в поздравительной речи вспомнил о подаренном ему после рекорда «Роллс-Ройсе» и сделал намек Теду Леонсису, но владелец «Кэпиталз» не стал делать подобное обещание на публике. Теперь пришло время вернуться к тому разговору.
«Это было эффектно, верно? 900 голов забить довольно трудно. [Мое обещание?] О, нет. Хах. Поскольку владелец сказал, что не может купить ему машину, я так попытался его подбодрить и ускорить достижение. Но меня с этим завернули», — рассмеялся Гретцки.
Великий также заметил: «Если он продолжит в том же духе, то сможет выбить тысячу. Ведь у него нет предела, верно? Он один из величайших в этой игре. Вероятно, он величайший снайпер всех времен. И выбить 900 голов — это очень сложно».
Заодно Гретцки оценил поведение Биннингтона: «Мне понравилось, что вратарь попытался украсть шайбу. Нет, знаете, в конце концов, он знал, что ее придется вернуть. Но мне показалось очень милым, как он пытался ее стащить и спрятать, как бы игрался с этим. И знаете что, он ведь молодец. Такое делает нашу игру классной. В игре должны быть определенные персонажи, некоторая изюминка, верно?».
Лундквист с улыбкой спросил у Уэйна: «С вами такое когда-либо случалось? Хочу сказать, если бы вы мне забили, я бы мог стащить шайбу».
«Хах. Да, не знаю, никогда не думал об этом. Может быть, кто-то из парней и украл, но я не знал об этом», — ответил Великий.
С рекордсменом Овечкиным такие номера вряд ли пройдут. Александр продолжает пополнять свой музей ценными сувенирами.
Артем Агапов