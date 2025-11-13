Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.36
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.80
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.50
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Локомотив
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
СКА
1
П1
X
П2

«Рейнджерс» подписали контракт с бывшим вратарем ЦСКА Мартином

Стороны заключили двухлетнее соглашение.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с бывшим вратарем московского ЦСКА Спенсером Мартином. Об этом сообщает пресс-служба «Рейнджерс».

Соглашение рассчитано на два сезона.

5 ноября московский клуб поместил голкипера в список отказов, 11 ноября пресс-служба КХЛ объявила об уходе Мартина из ЦСКА. Канадец выступал за столичную команду с начала сезона-2025/26. В регулярном чемпионате он провел 14 матчей, в которых одержал 5 побед. Вратарь дважды сыграл «на ноль» и отразил 90,5% бросков по своим воротам.

В сезоне-2024/25 Мартин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) «Чикаго Вулвз». Также в НХЛ он представлял «Ванкувер», «Колорадо» и «Коламбус», всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы.

Основным вратарем «Рейнджерс» является россиянин Игорь Шестеркин. Команда из Нью-Йорка после 17 матчей набрала 18 очков и занимает 6-е место в таблице Столичного дивизиона НХЛ.