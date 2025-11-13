«Рейнджерс» подписали контракт с бывшим вратарем ЦСКА Мартином

В сезоне-2024/25 Мартин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) «Чикаго Вулвз». Также в НХЛ он представлял «Ванкувер», «Колорадо» и «Коламбус», всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы.