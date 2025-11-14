Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча

Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан обменялись игровыми свитерами после матча, в котором канадец набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на пятницу «Вашингтон» проиграл на выезде «Флориде» (3:6). Овечкин очками не отметился, Маршан отдал две голевые передачи и стал 102-м хоккеистом с 1000 очков (435 голов + 565 передач) в чемпионатах НХЛ в карьере.

После игры «Флорида» опубликовала в соцсети Х фотографию, на которой Овечкин и Маршан держат в руках игровые свитера друг друга. Также на снимке присутствует российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
