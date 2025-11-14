Овечкин и Маршан обменялись свитерами после матча

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан обменялись игровыми свитерами после матча, в котором канадец набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на пятницу «Вашингтон» проиграл на выезде «Флориде» (3:6). Овечкин очками не отметился, Маршан отдал две голевые передачи и стал 102-м хоккеистом с 1000 очков (435 голов + 565 передач) в чемпионатах НХЛ в карьере.
После игры «Флорида» опубликовала в соцсети Х фотографию, на которой Овечкин и Маршан держат в руках игровые свитера друг друга. Также на снимке присутствует российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский.