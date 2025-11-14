Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.11
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.63
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.33
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
15.11
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2

Овечкин раскрыл, как отпразднует 900-й гол в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что отпразднует 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дважды. Его слова приводит RTVI.

Источник: AP 2024

«Предполагаю, что будет [организована] красная дорожка. На мероприятие приглашены моя жена, дети и мама. Что касается личного праздника, то, скорее всего, после матча мы небольшой компанией где-нибудь посидим, чтобы отметить это событие. Либо соберемся дома», — рассказал он.

Овечкин забросил 900 шайбу в матче против «Сент-Луис Блюз», который состоялся в рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября. Он первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Нна счету Овечкина 978 (901 в регулярных чемпионатах) заброшенных шайб с учетом плей-офф, а у именитого канадца Уэйна Гретцки — 1016. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше