Джек Хьюз порезал руку на командном ужине и не сыграет с «Вашингтоном»

Встреча между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз порезал руку во время командного ужина и пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтоном». Об этом сообщает канадский телеканал Sportsnet.

Встреча между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в столице США.

Хьюзу 24 года. Он был выбран «Нью-Джерси» под первым номером на драфте 2019 года. В текущем сезоне нападающий забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач в 17 играх и является лучшим снайпером команды.

«Нью-Джерси» в 17 играх набрал 25 очков и возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Вашингтон» с 17 очками после 17 матчей располагается на последней, 8-й строчке в том же дивизионе.

