«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу», Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ

Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Нэшвилла». В составе победителей отличились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). У проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (34).
Россиянин забросил 518-ю шайбу в карьере и вышел на 40-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с Дэйлом Хаверчуком. Рекорд принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (901).
Также Малкин в возрасте 39 лет и 106 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка (37 лет, 293 дня), установленный в 2007 году. В текущем сезоне россиянин заработал 22 очка (4 гола + 18 передач).
«Питтсбург» (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» (16) располагается на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Питтсбург» 21 ноября встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Нэшвилл» 22 ноября сыграет с «Колорадо Эвеланш».
Эндрю Брюнетт
Дэн Мьюз
Юусе Сарос
(00:00-58:43)
Артур Шилов
Юусе Сарос
(c 58:50)
06:50
Люк Евангелиста
18:58
Крис Летанг
25:22
Джастин Бэррон
33:49
Евгений Малкин
(Мэтью Дамба)
58:50
Филип Форсберг
60:44
Стивен Стэмкос
(Брэди Шей)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит