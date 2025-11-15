Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.89
П2
3.77
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

«Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу», Малкин стал 40-м в списке снайперов НХЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» в овертайме проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Нэшвилла». В составе победителей отличились Филип Форсберг (59-я минута) и Стивен Стэмкос (61). У проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин (34).

Россиянин забросил 518-ю шайбу в карьере и вышел на 40-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сравнялся с Дэйлом Хаверчуком. Рекорд принадлежит российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (901).

Также Малкин в возрасте 39 лет и 106 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в матче регулярного чемпионата за пределами Северной Америки. Россиянин превзошел рекорд Роба Блейка (37 лет, 293 дня), установленный в 2007 году. В текущем сезоне россиянин заработал 22 очка (4 гола + 18 передач).

«Питтсбург» (22 очка) занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Нэшвилл» (16) располагается на предпоследней, седьмой строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Питтсбург» 21 ноября встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Нэшвилл» 22 ноября сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Нэшвилл
2:1
0:0, 0:1, 1:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
14.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Avicii Arena, 12766 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Дэн Мьюз
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-58:43)
Артур Шилов
Юусе Сарос
(c 58:50)
1-й период
06:50
Люк Евангелиста
18:58
Крис Летанг
2-й период
25:22
Джастин Бэррон
33:49
Евгений Малкин
(Мэтью Дамба)
3-й период
58:50
Филип Форсберг
Овертайм
60:44
Стивен Стэмкос
(Брэди Шей)
Статистика
Нэшвилл
Питтсбург
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше