Русский форвард «Каролины» бьет своих и чужих. Свечников сделал дубль и вынес форварда «Кэнакс»

«У меня нет голов и мало набранных очков? Я не переживаю из-за этого, я подобное уже проходил. Стараюсь сохранять позитивный настрой, в негативе все только хуже», — говорил нападающий «Каролины» Андрей Свечников в конце октября, когда в 8 матчах он не набрал ни одного результативного балла.