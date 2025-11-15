Ричмонд
Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Каролина» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников (5-я и 6-я минуты), по разу отличились Тэйлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). За «Ванкувер» шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарленд (24).

Свечников также отметился голевой передачей на Холла, набрав три очка, он был признан первой звездой встречи. Всего 25-летний россиянин набрал 10 (6+4) очков в 17 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 бросков по своим воротам из 17, защитник Александр Никишин результативными действиями не отметился.

«Каролина» (24 очка) занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Ванкувер» (18) располагается на седьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Сент-Луис Блюз» в серии буллитов со счетом 6:5 (1:2, 2:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Каролина
4:3
2:2, 0:1, 1:0
ОТ
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
15.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Адам Фут
Вратари
Петр Кочетков
(00:00-64:29)
Кевин Ланкинен
(00:00-64:29)
1-й период
02:45
Макс Сассон
(Линус Карлссон, Маккензи Макичерн)
04:20
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
05:09
Маркус Петтерссон
05:14
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
07:43
Эвандер Кейн
09:14
Элиас Петтерссон
2-й период
22:43
Шон Уокер
23:13
Конор Гарлэнд
(Брок Босер, Элиас Петтерссон)
27:14
Джексон Блэйк
3-й период
46:26
Тэйлор Холл
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
Овертайм
64:29
Себастьян Ахо
(Шейн Гостисбеер)
Статистика
Каролина
Ванкувер
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит