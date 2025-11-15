Три очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Встреча прошла в Роли и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0). В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников (5-я и 6-я минуты), по разу отличились Тэйлор Холл (47) и Себастьян Ахо (65). За «Ванкувер» шайбы забросили Макс Сассон (3), Элиас Петтерссон (10) и Конор Гарленд (24).