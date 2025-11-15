Шефер побил рекорд Кросби, став самым молодым автором гола в овертайме НХЛ

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым автором победной шайбы в овертайме в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шефер принес победу своей команде в выездном матче регулярного чемпионата против «Юты» (3:2 ОТ) в возрасте 18 лет и 70 дней. Предыдущее достижение принадлежало канадскому форварду Сидни Кросби, который отличился в овертайме в возрасте 18 лет 101 дня 16 ноября 2005 года.
Летом 2025 года Шефер был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта НХЛ. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач.
Также минувший игровой день стал первым в истории НХЛ с минимум четырьмя матчами, в котором все игры закончились в овертайме или серии буллитов. Ранее «Нэшвилл» дома победил «Питтсбург» (2:1 ОТ), «Каролина» на своем льду переиграла «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Филадельфия» на выезде была сильнее «Сент-Луиса» (6:5 после буллитов).
Андре Туриньи
Патрик Руа
Карел Веймелка
(00:00-17:16)
Давид Риттих
(00:00-62:06)
Карел Веймелка
(17:49-62:06)
05:56
Адам Боквист
06:14
Логан Кули
07:13
Эмиль Хейнеман
(Энтони Деанджело, Александр Романов)
13:02
Йон Петерка
(Джон Марино, Лоусон Крауз)
14:18
Командный штраф
17:49
Мэттью Шефер
17:56
Симон Хольмстрем
18:35
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
30:19
Логан Кули
36:55
Энтони Деанджело
42:37
Калум Ритчи
45:47
Энтони Деанджело
48:40
Джек Макбэйн
53:44
Джонатан Друэн
(Энтони Деанджело, Симон Хольмстрем)
53:44
Энтони Деанджело
62:06
Мэттью Шефер
(Мэтью Барзал, Бо Хорват)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит