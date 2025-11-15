Ричмонд
Шефер побил рекорд Кросби, став самым молодым автором гола в овертайме НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» отличился в возрасте 18 лет и 70 дней.

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым автором победной шайбы в овертайме в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шефер принес победу своей команде в выездном матче регулярного чемпионата против «Юты» (3:2 ОТ) в возрасте 18 лет и 70 дней. Предыдущее достижение принадлежало канадскому форварду Сидни Кросби, который отличился в овертайме в возрасте 18 лет 101 дня 16 ноября 2005 года.

Летом 2025 года Шефер был выбран «Айлендерс» под первым номером драфта НХЛ. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач.

Также минувший игровой день стал первым в истории НХЛ с минимум четырьмя матчами, в котором все игры закончились в овертайме или серии буллитов. Ранее «Нэшвилл» дома победил «Питтсбург» (2:1 ОТ), «Каролина» на своем льду переиграла «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Филадельфия» на выезде была сильнее «Сент-Луиса» (6:5 после буллитов).

Юта
2:3
2:1, 0:0, 0:1
ОТ
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
15.11.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Патрик Руа
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-17:16)
Давид Риттих
(00:00-62:06)
Карел Веймелка
(17:49-62:06)
1-й период
05:56
Адам Боквист
06:14
Логан Кули
07:13
Эмиль Хейнеман
(Энтони Деанджело, Александр Романов)
13:02
Йон Петерка
(Джон Марино, Лоусон Крауз)
14:18
Командный штраф
17:49
Мэттью Шефер
17:56
Симон Хольмстрем
18:35
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
2-й период
30:19
Логан Кули
36:55
Энтони Деанджело
3-й период
42:37
Калум Ритчи
45:47
Энтони Деанджело
48:40
Джек Макбэйн
53:44
Джонатан Друэн
(Энтони Деанджело, Симон Хольмстрем)
53:44
Энтони Деанджело
Овертайм
62:06
Мэттью Шефер
(Мэтью Барзал, Бо Хорват)
Статистика
Юта
Айлендерс
Штрафное время
8
22
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
0
