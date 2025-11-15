Шефер побил рекорд Кросби, став самым молодым автором гола в овертайме НХЛ

Также минувший игровой день стал первым в истории НХЛ с минимум четырьмя матчами, в котором все игры закончились в овертайме или серии буллитов. Ранее «Нэшвилл» дома победил «Питтсбург» (2:1 ОТ), «Каролина» на своем льду переиграла «Ванкувер» (4:3 ОТ), «Филадельфия» на выезде была сильнее «Сент-Луиса» (6:5 после буллитов).