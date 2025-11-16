Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» Бобровского

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (13-я минута), Джек Финли (44) и Земгус Гиргенсонс (60). У «Флориды» отличился Брэд Маршанд (32).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. По числу ассистов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров догнал Бобби Орра (оба — по 645 передач) и разделил с ним 76-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 сейвов после 19 бросков.
«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. «Пантерз» потерпели второе поражение в последних пяти играх.
Пол Морис
Джон Купер
Сергей Бобровский
(00:00-56:54)
Андрей Василевский
Сергей Бобровский
(c 59:09)
08:55
Сэм Беннетт
12:19
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Никита Кучеров)
23:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
28:33
Люк Канин
28:33
Янни Гурд
31:26
Земгус Гиргенсонс
31:31
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделл)
33:10
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
40:09
Аарон Экблад
44:09
Джек Финли
(Кертис Дуглас, Скотт Сабурин)
45:36
Густав Форслинг
48:09
Эрик Чернак
48:09
Эрик Чернак
52:09
Эту Луостаринен
52:09
Аарон Экблад
52:09
Янни Гурд
52:09
Шарль-Эдуард Д'Астус
52:50
Сэм Беннетт
59:09
Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит