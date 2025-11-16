Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» Бобровского

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе гостей шайбы забросили Эмиль Лиллеберг (13-я минута), Джек Финли (44) и Земгус Гиргенсонс (60). У «Флориды» отличился Брэд Маршанд (32).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. По числу ассистов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ Кучеров догнал Бобби Орра (оба — по 645 передач) и разделил с ним 76-е место в списке лучших ассистентов в истории лиги.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24 и был признан третьей звездой матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 17 сейвов после 19 бросков.

«Тампа» одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. «Пантерз» потерпели второе поражение в последних пяти играх.

Флорида
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19894 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-56:54)
Андрей Василевский
Сергей Бобровский
(c 59:09)
1-й период
08:55
Сэм Беннетт
12:19
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Никита Кучеров)
2-й период
23:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
28:33
Люк Канин
28:33
Янни Гурд
31:26
Земгус Гиргенсонс
31:31
Брэд Маршан
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделл)
33:10
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
3-й период
40:09
Аарон Экблад
44:09
Джек Финли
(Кертис Дуглас, Скотт Сабурин)
45:36
Густав Форслинг
48:09
Эрик Чернак
48:09
Эрик Чернак
52:09
Эту Луостаринен
52:09
Аарон Экблад
52:09
Янни Гурд
52:09
Шарль-Эдуард Д'Астус
52:50
Сэм Беннетт
59:09
Земгус Гиргенсонс
(Янни Гурд)
Статистика
Флорида
Тампа-Бэй
Штрафное время
14
16
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше