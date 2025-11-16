Ричмонд
«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов отметился передачей

«Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ, Капризов отметился передачей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (21-я минута) и Мэтт Болди (60).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей. В 19 матчах сезона-2025/26 НХЛ Капризов набрал 23 очка (10 голов и 13 передач). Форвард «Уайлд» Данила Юров нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий «дикарей» Яков Тренин применил шесть силовых приемов. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков заблокировал один бросок.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. «Анахайм» потерпел третье поражение подряд.

Миннесота
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17458 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джоэль Кенневилль
Вратари
Йеспер Валльстедт
Петр Мразек
(00:00-57:58)
Петр Мразек
(59:05-59:12)
1-й период
03:40
Мэйсон Мактавиш
08:23
Мэйсон Мактавиш
08:23
Мэйсон Мактавиш
2-й период
20:55
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Райан Хартман)
27:11
Командный штраф
3-й период
42:31
Никита Нестеренко
42:31
Никита Нестеренко
47:40
Маркус Юханссон
50:24
Райан Хартман
53:22
Лео Карлссон
59:05
Мэтт Болди
(Джейкоб Миддлтон, Юэль Эрикссон Эк)
Статистика
Миннесота
Анахайм
Штрафное время
4
14
Игра в большинстве
7
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
