«Миннесота» обыграла «Анахайм», Капризов отметился передачей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (21-я минута) и Мэтт Болди (60).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей. В 19 матчах сезона-2025/26 НХЛ Капризов набрал 23 очка (10 голов и 13 передач). Форвард «Уайлд» Данила Юров нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Нападающий «дикарей» Яков Тренин применил шесть силовых приемов. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков заблокировал один бросок.
«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах чемпионата НХЛ. «Анахайм» потерпел третье поражение подряд.
Джон Хайнс
Джоэль Кенневилль
Йеспер Валльстедт
Петр Мразек
(00:00-57:58)
Петр Мразек
(59:05-59:12)
03:40
Мэйсон Мактавиш
08:23
Мэйсон Мактавиш
08:23
Мэйсон Мактавиш
20:55
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Райан Хартман)
27:11
Командный штраф
42:31
Никита Нестеренко
42:31
Никита Нестеренко
47:40
Маркус Юханссон
50:24
Райан Хартман
53:22
Лео Карлссон
59:05
Мэтт Болди
(Джейкоб Миддлтон, Юэль Эрикссон Эк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит