«Бостон» одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграли «Каролину Харрикейнз» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес Кингз» с минимальным счетом одолел «Оттаву Сенаторз» (1:0), «Чикаго Блэкхокс» выиграл у «Торонто Мейпл Лифс» (3:2), а «Детройт Ред Уингз» в овертайме уступил «Баффало Сейбрз» (4:5 ОТ).