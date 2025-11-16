Ричмонд
«Бостон» одолел клуб Демидова, Задоров подрался на первых секундах матча

«Бостон» обыграл «Монреаль» в НХЛ, Задоров подрался на первой минуте матча.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0). В составе «Бостона» шайбы забросили российский нападающий Марат Хуснутдинов (9-я минута), Мэйсон Лорей (22) и Виктор Арвидссон (37). У «Монреаля» отличились Джейк Эванс (13) и Коул Кофилд (39).

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров отметился голевой передачей, а также был наказан большим штрафом за драку на четвертой секунде матча вместе с американским защитником «Монреаля» Джейденом Страблом. Форвард «Канадиенс» Иван Демидов очков не набрал.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме обыграли «Каролину Харрикейнз» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес Кингз» с минимальным счетом одолел «Оттаву Сенаторз» (1:0), «Чикаго Блэкхокс» выиграл у «Торонто Мейпл Лифс» (3:2), а «Детройт Ред Уингз» в овертайме уступил «Баффало Сейбрз» (4:5 ОТ).

Монреаль
2:3
1:1, 1:2, 0:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Марко Штурм
Вратари
Самуэль Монтембо
(00:00-58:16)
Джереми Суэймен
(00:00-40:32)
Джереми Суэймен
(c 40:44)
1-й период
00:04
Джейден Штрабл
00:04
Никита Задоров
01:05
Коул Кофилд
03:52
Арбер Джекай
03:52
Таннер Жанно
05:51
Хампус Линдхольм
08:09
Джош Андерсон
08:09
Фрейзер Минтен
08:38
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
10:50
Ноа Добсон
12:12
Джейк Эванс
(Джош Андерсон)
16:15
Марк Кастелич
16:48
Никита Задоров
2-й период
22:00
Мейсон Лорей
(Марк Кастелич, Таннер Жанно)
27:38
Фрейзер Минтен
27:49
Чарли Макэвой
29:58
Хампус Линдхольм
36:13
Юрай Слафковски
36:51
Виктор Арвидссон
(Павел Заха, Давид Пастрняк)
37:21
Брендан Галлахер
37:21
Эндрю Пик
38:44
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Джейден Штрабл)
3-й период
40:44
Кирби Дак
44:23
Никита Задоров
47:50
Джейден Штрабл
48:20
Джейк Эванс
48:20
Морган Гики
Статистика
Монреаль
Бостон
Штрафное время
26
30
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит