Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе

«Кэпиталз» выиграли только один матч из последних пяти.

Источник: Reuters

«Нью-Джерси» перед игрой с «Вашингтоном» внезапно остался без своего лучшего бомбардира: сплочение команды закончилось серьезным порезом у Джека Хьюза. Сообщается, что американец из-за глупой травмы пропустит до двух месяцев.

Но и без него в составе «Нью-Джерси» есть кому забивать. Арсений Грицюк исполнил что-то из репертуара Овечкина: получил шайбу в правом круге вбрасывания и в касание мощно отправил её в ворота «Вашингтона». Для россиянина эта шайба стала четвертой в сезоне, а всего у него 9 (4+5) результативных действий в 18 матчах.

Не обошлось и без гола Хьюза. В концовке периода Люк, брат травмированного Джека, удвоил преимущество «Нью-Джерси». Для него эта шайба стала первой в сезоне — крайне удачно подменил старшего брата.

В момент гола Люка Хьюза за воротами «Вашингтона» лежал травмированный Йеспер Братт. Швед не выдержал мощный силовой прием Александра Овечкина. Но Ови сегодня отметился не только жесткой игрой в отношении хоккеистов «Нью-Джерси», но и отличными действиями в атаке.

Результаты «Вашингтона» на старте сезона не впечатляют. Больше всего вопросов к игре в зоне противника — по заброшенным шайбам «столичные» в числе худших на Востоке. Поэтому Спенсеру Карбери приходится срочно перебирать новые сочетания в атаке. Вдруг что-нибудь сработает.

И в третьем периоде действительно сработало. К привычной паре Овечкин — Строум третьим добавился Коннор Макмайкл. Канадец, в прошлом сезоне набравший более 60 очков, в этом сезоне погас: один гол и три ассиста в 17 матчах. Однако в новой тройке у него стало получаться.

Макмайкл забил на первой минуте третьего периода. Большая заслуга в этой шайбе у Овечкина, который вывел своего партнера на пустые ворота.

Вскоре отличился и сам россиянин: Ови получил шайбу на пятаке и быстрым движением клюшки отправил ее под щиток Джейку Аллену, который и не понял, что произошло. Обновляем счетчик голов Овечкина: 5-й в сезоне и 902-й в карьере.

Благодаря усилиям первой тройки «Вашингтон» смог перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов. Ни Овечкин, ни Грицюк броски не реализовали. Победный же на счету защитника «Нью-Джерси» Симона Немеца.

У «Вашингтона» уже четыре поражения в последних пяти матчах и последнее место в Столичном дивизионе.

Автор: Максим Клементьев

Вашингтон
2:3
0:2, 0:0, 2:0, 0:0
Б
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
1-й период
01:23
Том Уилсон
03:15
Ник Дауд
05:05
Арсений Грицюк
(Люк Хьюз, Пол Коттер)
07:02
Энтони Бовилье
17:46
Люк Хьюз
(Бренден Диллон, Йеспер Братт)
2-й период
32:12
Доусон Мерсер
3-й период
41:00
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
48:29
Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шимон Немец
(Нью-Джерси)
Статистика
Вашингтон
Нью-Джерси
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
