Овечкин забил 902-й гол в НХЛ! Но у «Вашингтона» опять поражение и последнее место в дивизионе

Но и без него в составе «Нью-Джерси» есть кому забивать. Арсений Грицюк исполнил что-то из репертуара Овечкина: получил шайбу в правом круге вбрасывания и в касание мощно отправил её в ворота «Вашингтона». Для россиянина эта шайба стала четвертой в сезоне, а всего у него 9 (4+5) результативных действий в 18 матчах.