Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Брэден Боуман (15), для которого гол стал первым в карьере в НХЛ, Ноа Ханифин (21) и Томаш Гертл (52). У «Сент-Луиса» отличился Филип Броберг (56).
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил ассистентский дубль. В текущем сезоне он набрал 13 очков (10 голов + 3 передачи) в 17 матчах.
«Вегас», набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сент-Луис» (16) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче «Даллас Старз» дома переиграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Российский защитник Илья Любушкин отметился передачей в составе победившей команды.
Джим Монтгомери
Брюс Кэссиди
Жоэль Хофер
Акира Шмид
12:52
Брэндон Саад
(Райлли Смит, Бретт Хауден)
14:25
Ник Бьюгстад
14:58
Брэден Боумэн
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
20:36
Ноа Хэнифин
(Зак Уайтклауд, Райлли Смит)
37:02
Натан Уокер
37:02
Натан Уокер
41:32
Брэндон Саад
48:35
Брэйден Макнэбб
51:20
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
55:57
Филип Броберг
(Роберт Томас, Джимми Снаггерад)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит