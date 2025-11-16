Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.21
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.35
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Вегас» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ благодаря двум передачам Дорофеева.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Брэден Боуман (15), для которого гол стал первым в карьере в НХЛ, Ноа Ханифин (21) и Томаш Гертл (52). У «Сент-Луиса» отличился Филип Броберг (56).

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил ассистентский дубль. В текущем сезоне он набрал 13 очков (10 голов + 3 передачи) в 17 матчах.

«Вегас», набрав 21 очко, занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сент-Луис» (16) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе.

В другом матче «Даллас Старз» дома переиграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Российский защитник Илья Любушкин отметился передачей в составе победившей команды.

Сент-Луис
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
16.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Брюс Кэссиди
Вратари
Жоэль Хофер
Акира Шмид
1-й период
12:52
Брэндон Саад
(Райлли Смит, Бретт Хауден)
14:25
Ник Бьюгстад
14:58
Брэден Боумэн
(Павел Дорофеев, Джек Айкел)
2-й период
20:36
Ноа Хэнифин
(Зак Уайтклауд, Райлли Смит)
37:02
Натан Уокер
37:02
Натан Уокер
3-й период
41:32
Брэндон Саад
48:35
Брэйден Макнэбб
51:20
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев)
55:57
Филип Броберг
(Роберт Томас, Джимми Снаггерад)
Статистика
Сент-Луис
Вегас
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит