Две передачи Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (13-я минута), Брэден Боуман (15), для которого гол стал первым в карьере в НХЛ, Ноа Ханифин (21) и Томаш Гертл (52). У «Сент-Луиса» отличился Филип Броберг (56).