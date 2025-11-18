«Юта Маммот» уступила «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» на выезде в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Анахайма» шайбы забросили Джексон Лакомб (16-я минута), Трой Терри (60) и Олен Зеллвегер (62). У «Юты» отличились Дилан Гюнтер (39) и Логан Кули (50).
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Для россиянина данный пас стал 12-м в сезоне. Всего на его счету 15 очков в 19 матчах сезона.
«Юта» идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка. «Анахайм» (25) прервал серию из трех поражений и вышел на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.