Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.40
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.45
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.70
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.55
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

«Юта Маммот» уступила «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Клуб «Юта Маммот» уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» на выезде в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Анахайма» шайбы забросили Джексон Лакомб (16-я минута), Трой Терри (60) и Олен Зеллвегер (62). У «Юты» отличились Дилан Гюнтер (39) и Логан Кули (50).

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Для россиянина данный пас стал 12-м в сезоне. Всего на его счету 15 очков в 19 матчах сезона.

«Юта» идет на пятом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка. «Анахайм» (25) прервал серию из трех поражений и вышел на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.