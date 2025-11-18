Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга»

«Многое зависит от вещей, которые я не могу контролировать. Когда сезон закончится, мы поговорим. Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой форме. Ни во “Флориде”, ни где-то в “Колорадо”. Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге”, — сказал Малкин.