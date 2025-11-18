Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19.11
Детройт
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.44
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.47
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Торонто
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.27
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
19.11
Виннипег
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.77
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
19.11
Даллас
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.55
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
19.11
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.11
Вегас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
19.11
Сан-Хосе
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.50
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Спартак
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга»

Нынешний контракт 39-летнего хоккеиста, который выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли, рассчитан до конца сезона.

Источник: Getty Images

Российский форвард Евгений Малкин хочет завершить карьеру в «Питтсбург Пингвинз». Об этом 39-летний хоккеист заявил в интервью RG.org.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.

«Многое зависит от вещей, которые я не могу контролировать. Когда сезон закончится, мы поговорим. Там много мелочей. Как команда будет играть, вдруг она не будет попадать в плей-офф и будут большие обмены. Конечно, я себя не представляю в другой форме. Ни во “Флориде”, ни где-то в “Колорадо”. Любую команду возьмите. Я всю жизнь играл в Питтсбурге. Люблю Питтсбург, люблю болельщиков. Хочу закончить карьеру в “Питтсбурге”, — сказал Малкин.

О новом контракте Малкин пока не думает. «Пока рано об этом говорить. Сезон длинный, впереди много игр. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Главное — отыграть хорошо весь сезон. А дальше будем разговаривать — даже не обязательно в паузу в феврале, может, после сезона. Я не хочу об этом думать и переживать. Я просто хочу наслаждаться хоккеем», — добавил хоккеист.

В нынешнем сезоне Малкин в 19 матчах набрал 23 (5+18) очка.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше