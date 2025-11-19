Ричмонд
Чемпион НХЛ получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

Финский форвард «Флориды» Ээту Луостаринен не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Финский форвард клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель из-за ожогов, полученных в результате несчастного случая на барбекю. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Пол Морис, передает TSN.

Никаких подробностей Морис не уточнил.

В понедельник 27-летний Луостаринен пропустил игру с «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы «нижней части тела».

В нынешнем сезоне Луостаринен набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах.

Финн выступает за «Флориду» с 2020 года, он помог команде завоевать Кубок Стэнли в двух последних сезонах. Также на его счету золото чемпионата мира 2019 года в составе сборной Финляндии.