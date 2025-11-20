Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида

Успешный прошлый сезон, когда «Вашингтон» сенсационно выиграл регулярку на «Востоке», завысил ожидания от команды в новом чемпионате. Предполагалось, что «Кэпиталз» стартанут как минимум не хуже, чем год назад. Однако пока коллектив Спенсера Карбери только разгоняется и ищет стабильную игру. К концу ноября команда не входит в зону плей-офф. А с 26 октября — не выигрывала два матча подряд. Неудачная тенденция прервалась сегодня, в домашней встрече с «Эдмонтоном».
Не так результативно в регулярку вошел и Александр Овечкин. Лучший снайпер в истории НХЛ долго не мог разменять юбилейную отметку в 900 голов. Это случилось только 6 ноября в матче с «Сент-Луисом». От игры к игре россиянин возвращал уверенность и на последнем отрезке задал великолепный темп. Овечкин отличился в двух матчах кряду перед встречей с «Эдмонтоном» и продлил голевую серию против «Ойлерз». Его шайба на седьмой минуте увеличила перевес «Вашингтона». Александр продолжает забивать не из фирменного офиса: на этот раз он тонко подставил клюшку под наброс Джейкоба Чикрана.
Наивно было ожидать от Овечкина повторения прошлогоднего снайперского темпа. Возраст все-таки берет свое. В атаке Спенсер Карбери полагается в первую очередь на других игроков. Шестой шайбой в сезоне сегодня отметился Алексей Протас — он открыл счет на третьей минуте. А упрочил перевес «столичных» Райан Леонард. 20-летний форвард проводит первый полноценный сезон в НХЛ. Работать с молодыми игроками Карбери умеет. При нем спрогрессировали многие нападающие, которым не хватало доверия с прежними тренерами. Во втором периоде Леонард успел оформить дубль, ответив на аналогичный подвиг защитника «Эдмонтона» Дарнелла Нерса.
«Вашингтон» не удержал комфортный перевес, и в третьем периоде матч затянуло в горячую перестрелку. Стоило только Энтони Бовилье оформить пятый гол при поддержке Дилана Строума и Овечкина, который вывел шайбу из своей зоны, как очень не вовремя удалился Джон Карлсон. Большинство становится страшным оружием, когда на розыгрыш выходят такие монстры, как Макдэвид, Драйзайтль, Хайман. Не зря «Ойлерз» идут в лидерах НХЛ по этому компоненту. Перед матчем с «Вашингтоном» команда Криса Ноблауха показывала 30,8 процента реализации. Эти цифры подтвердились и сегодня: Драйзайтль использовал большинство с третьей попытки и оживил интригу.
В концовке лидеры «Эдмонтона» не уходили со льда. А Ноблаух ожидаемо заменил Стюарта Скиннера на шестого полевого игрока. Драйзайтль опасно пристреливался из правого круга вбрасывания, но бросил мимо створа. Концовка все-таки осталась за «Вашингтоном». Том Уилсон отобрал хлеб Овечкина и поразил пустые ворота. «Ойлерз» это не остановило от финального штурма, но теперь уже пришло время Логана Томпсона напомнить, что не зря в прошлом сезоне «Кэпиталз» выписали ему новый контракт на 5,85 млн долларов. А за 32 секунды до сирены Уилсон оформил дубль — вторым голом в пустые ворота канадец поставил точку в драматичном матче.
Автор: Михаил Скрыль
Спенсер Карбери
Крис Ноблок
Логан Томпсон
Стюарт Скиннер
(00:00-33:16)
Стюарт Скиннер
(34:11-58:12)
Стюарт Скиннер
(58:59-59:16)
Стюарт Скиннер
(c 59:27)
02:17
Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04
Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Джейкоб Чикран)
07:05
Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
10:34
Райан Леонард
(Джон Карлсон, Коннор Макмайкл)
12:17
Дарнелл Нерс
(Зак Хаймэн)
15:19
Том Уилсон
31:49
Райан Леонард
(Коннор Макмайкл)
34:11
Джастин Сурдиф
42:41
Давид Томашек
(Маттиас Янмарк, Эндрю Манджапане)
46:37
Энтони Бовилье
(Дилан Строум)
46:53
Джон Карлсон
47:47
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
51:39
Маттиас Экхольм
58:59
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
59:27
Том Уилсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит