Овечкина не остановить. Александр снова забил, а «Вашингтон» обыграл команду Макдэвида

Не так результативно в регулярку вошел и Александр Овечкин. Лучший снайпер в истории НХЛ долго не мог разменять юбилейную отметку в 900 голов. Это случилось только 6 ноября в матче с «Сент-Луисом». От игры к игре россиянин возвращал уверенность и на последнем отрезке задал великолепный темп. Овечкин отличился в двух матчах кряду перед встречей с «Эдмонтоном» и продлил голевую серию против «Ойлерз». Его шайба на седьмой минуте увеличила перевес «Вашингтона». Александр продолжает забивать не из фирменного офиса: на этот раз он тонко подставил клюшку под наброс Джейкоба Чикрана.