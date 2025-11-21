Как Овечкин пытается выбраться из кризиса на старте сезона

Всего на счету Овечкина 7 голов в нынешнем сезоне. И по этому показателю он второй в клубе. Хотя у «Вашингтона» средние показатели по голам в лиге и сразу 8 игроков достигли отметки в 4 гола. Это больше чем у «Анахайм Дакс», одной из самых результативных команд НХЛ. И немногим уступает по этому показателю «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз», лидерам НХЛ по очкам и голам.