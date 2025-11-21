Ричмонд
Как Овечкин пытается выбраться из кризиса на старте сезона

Александр Овечкин забросил лишь шесть шайб в стартовых 20 матчах НХЛ. Является ли старт нового сезона худшим в карьере капитана «Вашингтон Кэпиталз» — в материале «РБК Спорта».

Источник: Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подошел к середине ноября 2025 года с одним из худших показателей в карьере. Он забросил семь шайб в стартовых 20 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хуже он выступал только в самом провальной периоде в карьере — октябре-ноябре 2023 года.

В нынешнем сезоне Овечкин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда.

Источник: РБК Спорт

Но не все так однозначно. Неудачный старт россиянина объяснялся пропуском предсезонки. Он долгое время находился в Москве и буквально перед стартом тренировочного лагеря вернулся в США и в первый же день получил травму.

В ноябре же появились проблески былой результативности. Во втором месяце регулярного чемпионата его статистика уже не выглядит катастрофичной — 5 голов в 9 играх.

При этом четыре шайбы Овечкин забросил в последних пяти играх. И на данный момент у капитана «Вашингтона» трехматчевая голевая серия. Столь продолжительных серий у россиянина не было с 6 апреля, когда он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин начинал ноябрь с показателем 7,4% точных бросков. Теперь этот показатель составляет 15,2%. Это третий показатель россиянина в карьере. Также средняя результативность Овечкина в ноябре за карьеру составляет 0,59 голов. В нынешнем же сезоне средняя результативность россиянина в ноябре составляет 0,56 гола.

Всего на счету Овечкина 7 голов в нынешнем сезоне. И по этому показателю он второй в клубе. Хотя у «Вашингтона» средние показатели по голам в лиге и сразу 8 игроков достигли отметки в 4 гола. Это больше чем у «Анахайм Дакс», одной из самых результативных команд НХЛ. И немногим уступает по этому показателю «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз», лидерам НХЛ по очкам и голам.

Но при этом Овечкин не решил одну из главных проблем сезона — результативность в большинстве. В 20 играх лучший снайпер НХЛ не забил ни одного гола и отметился двумя передачами. Хотя игровое время в большинстве сравнимо с показателями чемпионского сезона 2017/18, когда Овечкин 17 из 49 шайбы забросил в большинстве.

В большинстве проблемы не только у Овечкина, а у всего «Вашингтона». Столичный клуб забил всего 8 голов, являясь одним худших по игре в большинство. По этому показателю он минимум в два раза уступает топ-7. А четыре игрока в НХЛ забили столько же в большинстве или отстают лишь на шайбу.

С аналогичными проблемами «Вашингтон» столкнулся в первой половине сезона-2023/24, худшим в истории Овечкина. Тогда он лишь восемь раз поразил ворота в октябре-декабре 2023 года. Но Спенсер Карбери тогда работал первые месяцы, в команде была перестройка. Карбери подчеркивал, что делает акцент на большинство и во второй половине сезона эта работа привела к успеху. Теперь же у Карбери сформированный коллектив. И тренер по работе защитниками Митч Лав — единственная знаковая фигура, которого потерял клуб.

Набирал ли Овечкин меньше очков за 20 игр, чем в нынешнем сезоне

Источник: РБК Спорт

По числу передач Овечкин показал средний результат. На его счету девять голевых передач. К сравнению, лучший результат россиянина в карьере был в сезоне 2021/22 — тогда он к 21 игре подходил с 18-ю голевыми передачами.

Но Овечкин часто демонстрировал неплохие показатели по передачам в скупые на голы времена. Столько же передач он сделал весной 2023 года.

Источник: РБК Спорт

В 20 матчах Овечкин набрал 16 очков. За этот отрезок он набирал меньше только в 2023 году. При этом в 2011 и 2012 годах стартовые 20 игр он завершал на отметке в 16 очков.

Альвина Цаканян

