Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Итен Фрэнк заявил, что команда поражается способностям российского капитана клуба Александра Овечкина, отметив, что он не собирается «сбавлять обороты», несмотря на возраст.
В ночь на пятницу «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
«После всего, что он сделал, мы все еще поражаемся его способностям. Уверен, что он и не думает сбавлять обороты», — приводит слова Франка сайт НХЛ.
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с «Монреалем» стала для него 907-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).