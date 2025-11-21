Одноклубник Овечкина рассказал о впечатлениях от его игры

В ночь на пятницу «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.