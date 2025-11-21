Овечкин назвал игру с «Монреалем» грандиозной

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Монреаль Канадиенс» заявил, что команде удается найти свою игру.
В ночь на пятницу «Вашингтон» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4 и одержал третью победу подряд во второй раз в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 33-м в карьере в лиге, и отдал одну результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 1643 очка в карьере в чемпионатах НХЛ и обошел Джо Сакика, заняв чистое десятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Это была грандиозная игра, два важнейших очка. Сейчас у нас что-то начинает получаться. Вы видите, что мы удерживаем шайбу в зоне соперника, создаем моменты. Если ты чувствуешь это и у тебя есть уверенность, ты, конечно, забросишь шайбу», — приводит слова Овечкина RMNB.
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с «Монреалем» стала для него 907-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).