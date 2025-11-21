Ричмонд
Тренер «Флориды» оценил игру Бобровского в матче с «Нью-Джерси»

Тренер «Флориды» Морис: Бобровский был на высоте в матче с «Нью-Джерси».

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, российский вратарь команды Сергей Бобровский провел хороший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз».

В ночь на пятницу «Флорида» на своем льду обыграла «Нью-Джерси» со счетом 1:0. Бобровский отразил 31 бросок, оформил шатаут и был признан первой звездой встречи.

«Если вам не понравилась одна игра Сергея, то можете быть уверены, что следующая вам точно понравится. Сегодня он был на высоте. И делал все чисто. Когда вы посмотрите хайлайты матча, то увидите, что было много опасных моментов, и будете впечатлены его сейвами», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 15 матчах и помог команде одержать 10 побед. В среднем за игру он отразил 89,3% бросков при коэффициенте надежности 2,62.