Одноклубник Шабанова по «Айлендерс» назвал его отличным хоккеистом

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Калум Ричи высоко оценил игру российского форварда Максима Шабанова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».
В ночь на пятницу «Айлендерс» на выезде разгромили «Детройт» со счетом 5:0. Шабанов отметился дублем, голевой передачей и был признан первой звездой встречи.
«Шабанов сделал нереальную передачу. И потом еще забросил две шайбы, показав невероятный уровень игры. Он просто отличный игрок», — приводит слова Ричи сайт НХЛ.
Сам россиянин отметил игру своего звена.
«Приятно провести такой хороший матч и одержать победу. Наше звено просто старалось делать свою работу и играть как можно лучше», — заявил Шабанов.
В июле «Айлендерс» объявили о подписании с 25-летним Шабановым контракта новичка сроком на один год. Он является воспитанником челябинского «Трактора», в прошлом сезоне дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.