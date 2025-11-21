Одноклубник Шабанова по «Айлендерс» назвал его отличным хоккеистом

В июле «Айлендерс» объявили о подписании с 25-летним Шабановым контракта новичка сроком на один год. Он является воспитанником челябинского «Трактора», в прошлом сезоне дошел с командой до финала Кубка Гагарина. Форвард стал третьим в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах, и вторым бомбардиром плей-офф, завершив розыгрыш Кубка Гагарина с 20 очками (10+10) в 21 встрече. Всего на его счету 181 очко (80+101) в 243 матчах КХЛ.