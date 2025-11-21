Овечкин и пустота. После завершения карьеры Александра Великого мировой хоккей потеряет блеск

Пару дней назад, когда почти синхронно сделали хет-трики юные Коннор Бедард и Маклин Селебрини, информационное поле заполыхало всеми огнями. Эти талантливые ребята определят будущее НХЛ как минимум на ближайшее десятилетие. Но сейчас следует признать, что им повезло зайти на сцену через парадную дверь и немного прикоснуться к величию Александра Овечкина. Российский нападающий «Вашингтона» набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (8:4), показав, что пока это все еще его лига, где он и царь, и бог, и главный герой.
Иногда я сам с ужасом думаю, о чем и о ком надо будет писать, когда он завершит карьеру. Сопоставимых с ним по игровому величию и медийному влиянию фигур в хоккейном мире нет. Пока же капитан «Вашингтона» и в 40 лет творит вещи, от которых закачаешься. Он сделал свой 33-й хет-трик в заокеанской карьере, забил в четвертой встрече подряд и ворвался в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ с 1642 очками, обогнав Джо Сакика.
Самое интересное, что для ветерана никто не прокладывает красную дорожку с духовым оркестром к чужим воротам. Ему, как и всем, приходится драться с соперниками за место, откуда проще всего забить. Опытному форварду «Канадиенс» Джошу Андерсону удалось вывести из себя Овечкина в конце первого периода лишь на одно удаление. После двух минут на скамейке штрафников россиянин завелся еще больше, добавив к голу еще два и результативную передачу. На счету Овечкина стало 907 заброшенных шайб.
В отличие от Селебрини и Бедарда, которые только пытаются затащить свои «Сан-Хосе» и «Чикаго» в плей-офф, Овечкин делает «Кэпиталз» одним из фаворитов «Востока» не только голами. Хотя в нынешнем чемпионате у него уже 20 (10+10) очков в 21 матче. И это на пятом десятке! Ветеран продолжает благотворно влиять на своих партнеров, став фундаментом победной культуры в клубе. Никто не хочет проигрывать. Особенно большие звезды. Но сделать так, чтобы с похожим настроем выходила на площадку из раза в раз вся команда, под силу только самым великим.
У «Вашингтона» хорошие вратари, солидная оборона и сбалансированное нападение. Однако по уровню таланта нынешняя команда едва не худшая за все время пребывания Овечкина в клубе, если не брать его первые сезоны. Бэкстрем, Кузнецов, Семин, Федоров, Грин, Оши — таких крутых парней рядом больше нет. Защитник Карлсон в свои 35 лет уже потускнел, а при всем уважении к центрфорварду Строуму на приличный уровень он вышел, только оказавшись в одном звене с Александром Великим.
И если сейчас журналистам приходится заранее переживать, как работать после завершения Овечкиным карьеры, то что придется делать остальному «Вашингтону» — закрываться? В этом предложении есть только доля шутки, означающая, что за, вероятно, последним сезоном легенды в НХЛ надо следить так же жадно, как и за первым. Такого больше не будет.
Автор: Михаил Зислис
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Самуэль Монтембо
(00:00-13:40)
Чарли Линдгрен
Самуэль Монтембо
(14:28-23:38)
Якуб Добеш
(23:38-57:22)
Якуб Добеш
(c 57:56)
00:58
Юрай Слафковски
01:00
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
06:27
Майкл Мэтисон
09:03
Джастин Сурдиф
14:28
Джейкоб Чикран
15:47
Брендан Галлахер
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
15:58
Джошуа Рой
17:11
Итэн Фрэнк
19:47
Джош Андерсон
19:47
Александр Овечкин
20:00
Майкл Мэтисон
22:00
Итэн Фрэнк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38
Итэн Фрэнк
(Алексей Протас, Хендрикс Лапьер)
27:53
Джозеф Велено
(Брендан Галлахер, Майкл Мэтисон)
34:26
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон)
35:04
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Александр Каррье)
37:25
Сонни Милано
(Расмус Сандин, Итэн Фрэнк)
45:37
Майкл Мэтисон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
56:03
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56
Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34
Сонни Милано
(Хендрикс Лапьер, Итэн Фрэнк)
59:25
Джош Андерсон
59:25
Райан Леонард
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит