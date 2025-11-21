Овечкин и пустота. После завершения карьеры Александра Великого мировой хоккей потеряет блеск

В отличие от Селебрини и Бедарда, которые только пытаются затащить свои «Сан-Хосе» и «Чикаго» в плей-офф, Овечкин делает «Кэпиталз» одним из фаворитов «Востока» не только голами. Хотя в нынешнем чемпионате у него уже 20 (10+10) очков в 21 матче. И это на пятом десятке! Ветеран продолжает благотворно влиять на своих партнеров, став фундаментом победной культуры в клубе. Никто не хочет проигрывать. Особенно большие звезды. Но сделать так, чтобы с похожим настроем выходила на площадку из раза в раз вся команда, под силу только самым великим.