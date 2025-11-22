Капризов — лучший российский снайпер сезона НХЛ. Оторвался на два гола от Овечкина и помог разгромить «Питтсбург»

«Миннесота» приехала в Питтсбург, имея в активе серию из трех побед, добытых дома. Успех в матчах с «Каролиной» и «Вегасом» позволил команде Джона Хайнса почувствовать уверенность после непростого начала регулярного чемпионата, а одним из главных героев у «дикарей» по традиции стал Кирилл Капризов.
Накануне за океаном немало обсуждали, что Капризова переоценили, выписав ему контракт на 8 лет и 136 миллионов долларов. Однако новокузнечанин делом опровергает скептиков и в этот раз набрал очередные 2 (1+1) очка.
В воротах у «Питтсбурга» появился Артур Шилов — один из героев прошлогоднего финала плей-офф АХЛ, когда латвиец был очень хорош в составе фарм-клуба «Ванкувера». Сейчас он пытается закрепиться в составе «Пингвинз», но матч против «Миннесоты» голкипер вряд ли сможет занести себе в актив. Уже к середине первого периода в воротах «пингвинов» побывало три шайбы, и в дальнейшем преимущество «Уайлд» только росло.
А когда на старте второй двадцатиминутки Капризов с лета подправил дальний бросок Джейкоба Мидлтона, Шилов был заменен. В ворота «Питтсбурга» отправился недавний герой Сергей Мурашов.
Российскому голкиперу также досталось от Капризова, который при поддержке Мэтта Болди организовал пятый гол гостей, ставший заключительным в матче.
На счету Кирилла теперь 12 шайб в этой регулярке НХЛ, из россиян второй Павел Дорофеев — 11, у Александра Овечкина — 10.
«Месяц назад “Миннесота” проиграла “Питтсбургу” со счетом 1:4, это было одно из худших поражений команды в сезоне. Теперь состоялся реванш, который показал лучшие качества “Уайлд”. Прогресс “дикарей” очевиден, у вратаря Густавссона 13-й матч на ноль в карьере. Что касается Капризова, то тут все просто. Кирилл просто лучший», — отметила обозреватель Minneapolis Star-Tribune Сара Маклеллан.
Автор: Максим Замятин
Дэн Мьюз
Джон Хайнс
Артур Шилов
(00:00-13:41)
Филип Густавссон
Артур Шилов
(13:44-21:09)
Сергей Мурашов
(c 21:09)
03:57
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер, Юэль Эрикссон Эк)
05:53
Блэйк Лизотт
05:53
Блэйк Лизотт
09:39
Юэль Эрикссон Эк
(Зеев Байэм, Мэтт Болди)
11:42
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Брок Фэйбер)
13:44
Яков Тренин
21:09
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Матс Зуккарелло)
30:00
Джаред Сперджен
37:46
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов)
51:36
Коннор Девар
