Капризов — лучший российский снайпер сезона НХЛ. Оторвался на два гола от Овечкина и помог разгромить «Питтсбург»

В воротах у «Питтсбурга» появился Артур Шилов — один из героев прошлогоднего финала плей-офф АХЛ, когда латвиец был очень хорош в составе фарм-клуба «Ванкувера». Сейчас он пытается закрепиться в составе «Пингвинз», но матч против «Миннесоты» голкипер вряд ли сможет занести себе в актив. Уже к середине первого периода в воротах «пингвинов» побывало три шайбы, и в дальнейшем преимущество «Уайлд» только росло.