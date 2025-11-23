Ричмонд
«Коламбус» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

Встреча в Детройте завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (21-я минута), Бен Чиаро (51), Мориц Зайдер (54) и Алекс Дебринкэт (62). У гостей отличились Адам Фантилли (14), Майлз Вуд (21) и Зак Веренски (49).

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающие команды Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков очков не набрали.

«Коламбус» (25 очков в 22 матчах) занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Детройт» (27 очков в 22 матчах) лидирует в Атлантическом дивизионе.

Детройт
4:3
0:1, 1:1, 2:1
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
22.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Дин Эвасон
Вратари
Кэм Тэлбот
(00:00-61:50)
Джет Гривз
(00:00-61:50)
1-й период
12:13
Тревис Хэмоник
12:35
Бен Чиаро
13:18
Адам Фантилли
(Шон Монахэн, Зак Веренски)
14:35
Кирилл Марченко
18:15
Патрик Кейн
18:15
Дэймон Северсон
2-й период
20:36
Лукас Раймонд
20:54
Майлс Вуд
(Дентон Матейчук, Дэймон Северсон)
20:54
Командный штраф
3-й период
48:09
Джей Ти Комфер
48:09
Брендан Гонс
48:38
Зак Веренски
(Коул Силлинджер, Иван Проворов)
50:23
Бен Чиаро
(Мориц Зайдер, Патрик Кейн)
51:23
Чарли Койл
53:25
Мориц Зайдер
(Эммит Финни, Нэйт Даниэльсон)
Овертайм
61:50
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Бен Чиаро)
Статистика
Детройт
Коламбус
Штрафное время
10
8
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит