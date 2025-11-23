«Коламбус» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

Встреча в Детройте завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (21-я минута), Бен Чиаро (51), Мориц Зайдер (54) и Алекс Дебринкэт (62). У гостей отличились Адам Фантилли (14), Майлз Вуд (21) и Зак Веренски (49).
Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающие команды Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков очков не набрали.
«Коламбус» (25 очков в 22 матчах) занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Детройт» (27 очков в 22 матчах) лидирует в Атлантическом дивизионе.
Тодд Маклеллан
Дин Эвасон
Кэм Тэлбот
(00:00-61:50)
Джет Гривз
(00:00-61:50)
12:13
Тревис Хэмоник
12:35
Бен Чиаро
13:18
Адам Фантилли
(Шон Монахэн, Зак Веренски)
14:35
Кирилл Марченко
18:15
Патрик Кейн
18:15
Дэймон Северсон
20:36
Лукас Раймонд
20:54
Майлс Вуд
(Дентон Матейчук, Дэймон Северсон)
20:54
Командный штраф
48:09
Джей Ти Комфер
48:09
Брендан Гонс
48:38
Зак Веренски
(Коул Силлинджер, Иван Проворов)
50:23
Бен Чиаро
(Мориц Зайдер, Патрик Кейн)
51:23
Чарли Койл
53:25
Мориц Зайдер
(Эммит Финни, Нэйт Даниэльсон)
61:50
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Бен Чиаро)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит