«Коламбус» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Проворов отметился передачей

Встреча в Детройте завершилась в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (21-я минута), Бен Чиаро (51), Мориц Зайдер (54) и Алекс Дебринкэт (62). У гостей отличились Адам Фантилли (14), Майлз Вуд (21) и Зак Веренски (49).