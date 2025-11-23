Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» прервать серию поражений в НХЛ

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Брэйден Шенн (1-я минута) с передачи российского форварда Павла Бучневича, а также Пиус Зутер (38). У хозяев отличился Андерс Ли (57).