Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.68
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.69
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» прервать серию поражений в НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Брэйден Шенн (1-я минута) с передачи российского форварда Павла Бучневича, а также Пиус Зутер (38). У хозяев отличился Андерс Ли (57).

Бучневич набрал 8 (2 гола + 6 передач) очков в 22 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко очков в матче не набрал, как и форвард «Айлендерс» Максим Шабанов. Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 20 бросков из 22.

«Сент-Луис» (20 очков в 22 матчах) прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона. «Айлендерс» (26 очков, 22 матча) идут третьими в столичном дивизионе.