Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» прервать серию поражений в НХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбы в составе «Сент-Луиса» забросили Брэйден Шенн (1-я минута) с передачи российского форварда Павла Бучневича, а также Пиус Зутер (38). У хозяев отличился Андерс Ли (57).
Бучневич набрал 8 (2 гола + 6 передач) очков в 22 матчах текущего регулярного чемпионата. Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко очков в матче не набрал, как и форвард «Айлендерс» Максим Шабанов. Вратарь команды из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 20 бросков из 22.
«Сент-Луис» (20 очков в 22 матчах) прервал серию из четырех поражений и занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Центрального дивизиона. «Айлендерс» (26 очков, 22 матча) идут третьими в столичном дивизионе.