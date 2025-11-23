Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче против «Сиэтла»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Сиэтла» шайбы в основное время матча забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Автором победного гола в овертайме стал Брэндон Монтур (65). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (37) и российский нападающий Евгений Малкин (46).
Малкин отметился шестым голом в сезоне-2025/26 и 520-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Всего в 21 матче текущего розыгрыша регулярного чемпионата 39-летний россиянин набрал 24 очка (6 голов и 18 передач).
Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 18 бросков из 21.
«Пингвинз» потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. «Сиэтл» одержал четвертую победу в последних пяти играх.
Дэн Мьюз
Дэн Байлсма
Сергей Мурашов
(00:00-64:10)
Филипп Грубауэр
(00:00-64:10)
05:49
Томас Новак
07:38
Беркли Кэттон
11:41
Брэндон Монтур
17:22
Джейми Олексяк
21:24
Мэйсон Марчмент
23:45
Коннор Девар
23:45
Мэйсон Марчмент
36:16
Сидни Кросби
(Коннор Девар)
36:49
Энтони Манта
44:09
Винс Данн
45:56
Евгений Малкин
(Бенджамин Киндел, Сидни Кросби)
52:36
Мэттью Бенайерс
(Мэйсон Марчмент, Райкер Эванс)
64:10
Брэндон Монтур
(Фредерик Годро, Райкер Эванс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит