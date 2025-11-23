Ричмонд
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче против «Сиэтла»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Сиэтла».

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Сиэтла» шайбы в основное время матча забросили Мэйсон Марчмент (22-я минута) и Мэтти Бенирс (53). Автором победного гола в овертайме стал Брэндон Монтур (65). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (37) и российский нападающий Евгений Малкин (46).

Малкин отметился шестым голом в сезоне-2025/26 и 520-м в карьере в чемпионатах НХЛ. Всего в 21 матче текущего розыгрыша регулярного чемпионата 39-летний россиянин набрал 24 очка (6 голов и 18 передач).

Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 18 бросков из 21.

«Пингвинз» потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ. «Сиэтл» одержал четвертую победу в последних пяти играх.

Питтсбург
2:3
0:0, 1:1, 1:1
ОТ
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
23.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17783 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Дэн Байлсма
Вратари
Сергей Мурашов
(00:00-64:10)
Филипп Грубауэр
(00:00-64:10)
1-й период
05:49
Томас Новак
07:38
Беркли Кэттон
11:41
Брэндон Монтур
17:22
Джейми Олексяк
2-й период
21:24
Мэйсон Марчмент
23:45
Коннор Девар
23:45
Мэйсон Марчмент
36:16
Сидни Кросби
(Коннор Девар)
36:49
Энтони Манта
3-й период
44:09
Винс Данн
45:56
Евгений Малкин
(Бенджамин Киндел, Сидни Кросби)
52:36
Мэттью Бенайерс
(Мэйсон Марчмент, Райкер Эванс)
Овертайм
64:10
Брэндон Монтур
(Фредерик Годро, Райкер Эванс)
Статистика
Питтсбург
Сиэтл
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше