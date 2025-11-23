Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Флоридой» Бобровского

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе «Эдмонтона» шайбы забросили оформивший дубль Джек Рословик (1-я и 8-я минуты), Маттиас Экхольм (14), российский нападающий Василий Подколзин (27), Коннор Макдэвид (58) и Мэтт Савуа (58). У хозяев площадки отличились Антон Лунделль (7), Мэки Самоскевич (31) и Сэм Райнхарт (34).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 17 и после четвертой пропущенной шайбы был заменен на Даниила Тарасова, который совершил 12 сейвов.
«Эдмонтон» одержал первую победу после трехматчевой серии поражений. «Флорида» потерпела второе поражение в последних четырех играх чемпионата.