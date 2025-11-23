Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.68
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.69
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Флоридой» Бобровского

Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Флоридой», Бобровского заменили.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе «Эдмонтона» шайбы забросили оформивший дубль Джек Рословик (1-я и 8-я минуты), Маттиас Экхольм (14), российский нападающий Василий Подколзин (27), Коннор Макдэвид (58) и Мэтт Савуа (58). У хозяев площадки отличились Антон Лунделль (7), Мэки Самоскевич (31) и Сэм Райнхарт (34).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 17 и после четвертой пропущенной шайбы был заменен на Даниила Тарасова, который совершил 12 сейвов.

«Эдмонтон» одержал первую победу после трехматчевой серии поражений. «Флорида» потерпела второе поражение в последних четырех играх чемпионата.