Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.68
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.69
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» с Грицюком

Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» с Грицюком в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1). «Флайерз» благодаря дублю Тайсона Ферстера и голу российского нападающего Матвея Мичкова забросили три шайбы на 13-й минуте матча в течение 26 секунд, также у «летчиков» отличились Ноа Кейтс (9-я минута), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56). У гостей авторами голов стали Тимо Майер (8) и Нико Хишир (37, 54).

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «плюс 5». Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. В первом периоде Грицюк вступил в перепалку с Мичковым, оба россиянина были наказаны малым штрафом за грубость. Форвард «Девилз» Евгений Дадонов нанес один бросок и очков не набрал.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» (5:2), а «Оттава Сенаторз» выиграла у «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).