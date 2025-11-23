Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» с Грицюком

Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «плюс 5». Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. В первом периоде Грицюк вступил в перепалку с Мичковым, оба россиянина были наказаны малым штрафом за грубость. Форвард «Девилз» Евгений Дадонов нанес один бросок и очков не набрал.