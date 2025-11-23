Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» с Грицюком

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (4:1, 1:1, 1:1). «Флайерз» благодаря дублю Тайсона Ферстера и голу российского нападающего Матвея Мичкова забросили три шайбы на 13-й минуте матча в течение 26 секунд, также у «летчиков» отличились Ноа Кейтс (9-я минута), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56). У гостей авторами голов стали Тимо Майер (8) и Нико Хишир (37, 54).
Российский защитник «Филадельфии» Егор Замула нанес два броска в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «плюс 5». Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. В первом периоде Грицюк вступил в перепалку с Мичковым, оба россиянина были наказаны малым штрафом за грубость. Форвард «Девилз» Евгений Дадонов нанес один бросок и очков не набрал.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мейпл Лифс» (5:2), а «Оттава Сенаторз» выиграла у «Сан-Хосе Шаркс» (3:2).