Кучеров победил Овечкина, сыграв всего пять минут. Форвард «Тампы» забил, набрал три очка, а потом получил травму

«Тампа-Бэй» победила «Вашингтон» — 5:3.

Источник: USA Today Sports

На старте сезона «Вашингтон» был одной из самых скучных команд лиги. В матчах с его участием голов было крайне мало. Да и сами результаты «столичных» оставляли желать лучшего.

Но потом в команде Спенсера Карбери что-то неожиданно поменялось. К матчу с «Тампой» «Вашингтон» подходил с серией из трех побед. Причем за две последние игры он забросил аж 15 шайб.

Удачно началось для «Кэпиталз» все и сегодня: уже на второй минуте Джастин Сурдифф открыл счет. А затем «Вашингтон» получил возможность удвоить преимущество: защитник «Тампы» Янис Мозер получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Однако Брэндон Хэгел забил в меньшинстве, воспользовавшись тем, что защитники «Вашингтона» совершенно не хотели его встречать.

Дальше наступило время Никиты Кучерова. Первое очко россиянин набрал необычным образом: после его броска шайба попала в штангу и отлетела точно на крюк Оливеру Бьоркстранду, который стоял в левом круге вбрасывания. Для датчанина эта шайба стала только второй в сезоне.

Еще один ассист Кучерова тоже получился интересным: форвард начал обыгрывать одновременно двоих хоккеистов «Вашингтона», но вышло не совсем удачно. В итоге шайба отскочила к Хэгелу, который мощным щелчком прошил голкипера хозяев Логана Томпсона.

Удалось Кучерову забить и самому: в концовке первого периода он реализовал выход один в ноль и довел преимущество гостей до трех шайб. Томпсон после этого гола уехал на скамейку. У канадского голкипера совсем ничего не получилось: лишь два сейва после шести бросков.

Кучеров оформил три результативных действия за период уже в 28-й раз за карьеру и сравнялся по этому показателю с Коннором Макдэвидом. Среди действующих хоккеистов больше «трехочковых» двадцатиминуток нет ни у кого.

Однако продолжить штамповать очки Кучерову не удалось. Во втором периоде россиянин провел только одну смену, получив травму после столкновения с Томом Уилсоном.

«Вашингтон» же воспользовался отсутствием лучшего игрока у «Тампы» и максимально приблизился к сопернику: отличились Итен Фрэнк и Джейкоб Чикран.

Не хватило гола Александра Овечкина, хотя он провел на льду более 20 минут и нанес четыре броска в створ. Но результативная серия Ови, которая насчитывала четыре матча, все равно прервалась.

Благодаря этой победе «Тампа» поднялась на четвертое место в Восточной конференции. «Вашингтон» отстает от «Лайтнинг» всего на два очка, но находится на восемь позиций ниже.

Вашингтон
3:5
1:4, 1:0, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
23.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Купер
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-18:19)
Йонас Йоханссон
Чарли Линдгрен
(18:19-56:56)
Чарли Линдгрен
(59:30-59:43)
1-й период
01:06
Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Мартин Фехервари)
02:39
Янис Мозер
02:53
Брэндон Хагель
(Эрик Чернак, Энтони Чирелли)
03:25
Итен Фрэнк
05:21
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
07:06
Никита Кучеров
11:36
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
18:19
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Шарль-Эдуард Д'Астус)
2-й период
21:12
Брэндон Хагель
25:26
Джейкоб Чикран
38:25
Том Уилсон
38:25
Кертис Дуглас
38:25
Кертис Дуглас
38:25
Кертис Дуглас
3-й период
40:58
Расмус Сандин
45:24
Итен Фрэнк
(Сонни Милано, Джейкоб Чикран)
46:30
Энтони Чирелли
47:17
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
48:25
Джейкоб Чикран
55:51
Энтони Чирелли
(Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель)
Статистика
Вашингтон
Тампа-Бэй
Штрафное время
11
27
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
