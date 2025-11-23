Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
2.25
X
4.09
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Авангард
П1
5.00
X
4.68
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Ак Барс
П1
3.25
X
4.34
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Лада
П1
1.51
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
:
Каролина
П1
3.55
X
4.69
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
6
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

Голы Гаврикова и Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду проиграл «Юте Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32) и Ник Десимоне (48). У «Рейнджерс» голами отметились российский защитник Владислав Гавриков (16) и его соотечественник Артемий Панарин (29).

Гавриков также записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе защитника в текущем сезоне 8 очков (3 гола + 5 передач) в 23 матчах. Панарин забросил шестую шайбу и набрал 20-е очко в 23 встречах.

«Юта» прервала серию из четырех поражений и вышла на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков. «Рейнджерс» проиграли четвертый матч подряд и идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 22 баллами.

В другом матче «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).