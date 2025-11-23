Голы Гаврикова и Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду проиграл «Юте Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32) и Ник Десимоне (48). У «Рейнджерс» голами отметились российский защитник Владислав Гавриков (16) и его соотечественник Артемий Панарин (29).
Гавриков также записал на свой счет результативную передачу. Всего в активе защитника в текущем сезоне 8 очков (3 гола + 5 передач) в 23 матчах. Панарин забросил шестую шайбу и набрал 20-е очко в 23 встречах.
«Юта» прервала серию из четырех поражений и вышла на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков. «Рейнджерс» проиграли четвертый матч подряд и идут на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе с 22 баллами.
В другом матче «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).