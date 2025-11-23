Хоккеист Свечников готов покинуть «Каролину», пишут СМИ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников недоволен количеством игрового времени и готов покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при первой возможности, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.
По информации источника, 25-летний россиянин недоволен своим положением в команде. Сообщается, что в случае, если «Каролина» захочет его обменять в другой клуб, он не будет расстроен.
Свечников в текущем сезоне сыграл за «Каролину» 21 матч и набрал 12 очков (7 голов + 5 результативных передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 30 баллов.
Свечников был выбран под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 499 матчей в НХЛ и 376 очков (158+218).