«Вегас» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (4-я минута), Брэден Боумэн (5) и Томаш Гертл (18). За «Анахайм» шайбы забросили Джексон Лакомб (8), Олен Зеллвегер (9), Трой Терри (34) и Каттер Готье (64).