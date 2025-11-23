Ричмонд
«Вегас» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ

«Вегас» проиграл «Анахайму» в матче НХЛ, несмотря на передачу Барбашева.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (4-я минута), Брэден Боумэн (5) и Томаш Гертл (18). За «Анахайм» шайбы забросили Джексон Лакомб (8), Олен Зеллвегер (9), Трой Терри (34) и Каттер Готье (64).

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. В активе российского форварда 18 очков (7 голов + 11 передач) в 21 матче сезона.

«Анахайм» лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 29 очков. «Вегас» (27) располагается на третьем месте.

В другом матче «Калгари» в серии буллитов переиграл «Даллас» — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).