В Америке снова носят на руках русского вратаря! Василевский провалил старт сезона, но теперь врубил «режим бога»

Постепенно почти у всех российских игроков, которые неважно начали сезон, дела идут на лад. Овечкин забивает, Кучеров набирает очки, Василевский — тащит. Большой Кот, как называют российского голкипера, начал регулярный чемпионат с трех поражений подряд, показав один из худших результатов в карьере. Справедливости ради стоит отметить, что штормило всю команду — «Тампа» в первых восьми играх регулярки потерпела семь поражений и шла внизу турнирной таблицы. Теперь же «Лайтнинг» стали первыми в Атлантическом дивизионе, а Василевский делает привычные для себя эффектнейшие спасения.
«Я думаю, что Васи прошел тот же путь, что и наша команда. И когда у нас были проблемы в начале, я не могу сидеть здесь и говорить, что проблемы были у Васи. Мы оставили его там [одного]. Но я думаю, что по мере того, как игра нашей команды улучшалась, Васи, он приносил нам пользу — это сейвы в важные моменты, когда они нужны, и это то, что Васи сделал для нас. Вы можете видеть, что его цифры начинают приближаться к тем показателям, которые должны быть и обычно у него были, и это хороший знак», — говорил еще неделю назад главный тренер «молний» Джон Купер.
Последние четыре встречи, которые провел Василевский, он отыграл на том самом уровне, которого от него ждут, пропустив всего три гола. В последнем матче — против «Филадельфии» россиянин и вовсе оформил «сухарь», первый в нынешнем сезоне и 41-й в карьере. По количеству сухих матчей Василевский сравнялся с Семеном Варламовым, с которым теперь делит четвертую строчку по этому показателю среди российских вратарей.
Партнеры Василевского восхищаются своим вратарем и отмечают, что когда россиянин в воротах, они чувствуют себя спокойно и уверенно. Это отметил после игры с «Флайерз» нападающий «Тампы» Брендон Хагель:
«Он лучший вратарь в мире. Тут нечего и добавить. Люди могут говорить о нем все что угодно, но когда он играет в воротах твоей команды, ты знаешь, что у тебя всегда есть шанс победить. Я говорю и про матчи регулярного чемпионата, и про плей-офф, и про финальную серию Кубка Стэнли. Он вселяет огромную уверенность в нашу команду, и пока он будет играть в лиге, я продолжу говорить о том, что он — лучший в мире. Когда ты заходишь в раздевалку и видишь его фамилию в стартовом составе, это сразу дает больше уверенности коллективу».
Василевский уже входит в десятку лучших голкиперов НХЛ по различным статистическим показателя — проценту отраженных бросков и пропущенных в среднем за матч шайбам. Но точно способен забраться гораздо выше.
Надежда Тонконог