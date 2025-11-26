Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин набрал 10-е очко в сезоне

Встреча закончилась со счетом 8:3 в пользу «Далласа». Команда из Техаса занимает второе место в Центральном дивизионе с 32 очками после 23 матчей. «Эдмонтон» идет на шестом месте Тихоокеанского дивизиона с 25 очками после 25 встреч.