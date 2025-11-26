Ричмонд
Хоккеист «Эдмонтона» Подколзин набрал 10-е очко в сезоне

Его команда уступила «Далласу» со счетом 3:8.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин набрал 10-е очко в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В домашней игре против «Далласа» Подколзин отметился голевой передачей. В 25 матчах текущего сезона у россиянина четыре заброшенные шайбы и шесть голевых пасов.

Встреча закончилась со счетом 8:3 в пользу «Далласа». Команда из Техаса занимает второе место в Центральном дивизионе с 32 очками после 23 матчей. «Эдмонтон» идет на шестом месте Тихоокеанского дивизиона с 25 очками после 25 встреч.

Следующим соперником команд станет «Сиэтл». «Даллас» сыграет с ним в ночь на 27 ноября по московскому времени, а «Эдмонтон» — тремя днями позднее.

Эдмонтон
3:8
0:4, 1:2, 2:2
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
26.11.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Глен Гулутзан
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-19:09)
Джейк Эттинджер
(00:00-59:43)
Стюарт Скиннер
(19:23-20:00)
Кэлвин Пикар
(c 20:00)
1-й период
03:48
Джейми Бенн
(Уайатт Джонстон, Сэм Стил)
10:12
Тай Эмберсон
10:51
Роопе Хинтц
(Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен)
15:24
Нэйтан Бастиан
(Радек Факса, Колин Блэкуэлл)
18:46
Сэм Стил
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
19:23
Нэйтан Бастиан
2-й период
24:39
Коннор Клаттенбург
(Тай Эмберсон, Маттиас Янмарк)
29:18
Адам Хенрик
29:18
Лиан Биксель
32:26
Зак Хаймэн
33:48
Адам Хенрик
34:01
Джейсон Робертсон
(Уайатт Джонстон, Тайлер Сегин)
35:36
Уайатт Джонстон
(Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон)
3-й период
41:23
Эван Бушар
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
44:38
Коннор Клаттенбург
48:21
Джастин Хрыковиан
(Владислав Колячонок, Маврик Бурк)
49:31
Джек Рословик
(Мэтт Савой, Коннор Макдэвид)
55:39
Нэйтан Бастиан
(Радек Факса)
59:39
Владислав Колячонок
Статистика
Эдмонтон
Даллас
Штрафное время
10
6
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит