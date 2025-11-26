Вратари «Эдмонтона» отражают лишь 86% бросков — это худший результат для клуба за 45 лет

Вратари «Ойлерз» отражают в регулярном чемпионате лишь 86% бросков. Как сообщает Sportsnet Stats, это худший результат для команды послепервых 25 игр сезона с момента дебюта в НХЛ в сезоне-1979/80.
«Эдмонтон» также является единственной командой, которая пропустила 7 шайб три раза, а также уступала в счете 5+ шайб после двух периодов более одного раза.
Основным голкипером «Эдмонтона» является Стюарт Скиннер, который пропустил 54 шайбы в 18 играх и отражает лишь 87,6% бросков. В своем последнем матче против «Далласа» (3:8) Скинер пропустил четыре шайбы в первом периоде и был заменен.