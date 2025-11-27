Очередной великий день Овечкина: отпраздновал два юбилея, вышел на разминку с сыновьями и снова забил

Зато удалось повторить другое достижение Гретцки. Шайба в ворота «Виннипега» стала для Овечкина 150-й во всех ноябрьских матчах за карьеру. Ранее россиянин эту отметку пробивал в марте (161). За всю историю НХЛ лишь двое игроков собрали более одного месяца со 150+ голами: Гретцки и Горди Хоу. Теперь в эту компанию добавился и Ови.