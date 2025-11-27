Очередной великий день Овечкина: отпраздновал два юбилея, вышел на разминку с сыновьями и снова забил

Матч между «Вашингтоном» и «Виннипегом» начался гораздо позже остальных встреч игрового дня, запланированных на то же время. Всему виной Александр Овечкин. Россиянин настолько велик, что клубу приходится устраивать в честь него церемонии сразу по двум поводам: в этот раз объединили 1500 матчей и 900 голов в НХЛ.
В рамках устрашения противника «Вашингтон» выпустил на разминку перед матчем сразу трех Овечкиных: вместе с Александром на лед вышли его сыновья Сергей и Илья.
Вероятно, акция сработала. «Виннипег» не лучшим образом вошел в игру и к 15 минуте уступал уже в две шайбы. Причем оба гола на свой счет записали защитники: отличились Джон Карлсон и Джейкоб Чикран. И оба раза не лучшим образом сыграл голкипер «Виннипега» Эрик Комри.
Чикран же, кажется, вдохновился успехами Александра Овечкина. Канадский защитник забил в четвертом матче подряд. В этом веке такое удавалось всего одному игроку обороны «Вашингтона» — Майку Грину.
Однако легкой прогулкой для «Кэпиталз» этот матч не стал. Габриэль Виларди забросил по шайбе в конце первого и в начале второго периодов. Так, «Вашингтону» пришлось начинать все заново. И конечно же, на главную роль вышел тот, в честь которого задержали старт матча.
Александр Овечкин воспользовался нервной игрой вратаря Комри. Обычный наброс капитана «столичных» превратился в гол — 11-й в этом сезоне и 908-й в регулярках НХЛ.
Овечкин внимательно смотрит на другой рекорд Уэйна Гретцки — по сумме голов в регулярке и плей-офф. На этот раз по голам не только в регулярке, но и в плей-офф. Таких у Ови уже набралось 985 (908+77). До канадца остался 31 гол.
Зато удалось повторить другое достижение Гретцки. Шайба в ворота «Виннипега» стала для Овечкина 150-й во всех ноябрьских матчах за карьеру. Ранее россиянин эту отметку пробивал в марте (161). За всю историю НХЛ лишь двое игроков собрали более одного месяца со 150+ голами: Гретцки и Горди Хоу. Теперь в эту компанию добавился и Ови.
В третьем периоде Коннор Майкмайкл забросил еще одну шайбу, и «Вашингтон» довел встречу до победы. Команда Спенсера Карбери уже четвертая на Востоке. При этом все в турнирной таблице настолько плотно, что от 13-го места «Кэпиталз» отделяют всего два очка.
Автор: Максим Клементьев
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
