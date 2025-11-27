Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.32
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.39
X
6.00
П2
6.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
3
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нэшвилл
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
1
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

Очередной великий день Овечкина: отпраздновал два юбилея, вышел на разминку с сыновьями и снова забил

У Александра уже 908 голов в НХЛ.

Источник: AP 2024

Матч между «Вашингтоном» и «Виннипегом» начался гораздо позже остальных встреч игрового дня, запланированных на то же время. Всему виной Александр Овечкин. Россиянин настолько велик, что клубу приходится устраивать в честь него церемонии сразу по двум поводам: в этот раз объединили 1500 матчей и 900 голов в НХЛ.

В рамках устрашения противника «Вашингтон» выпустил на разминку перед матчем сразу трех Овечкиных: вместе с Александром на лед вышли его сыновья Сергей и Илья.

Вероятно, акция сработала. «Виннипег» не лучшим образом вошел в игру и к 15 минуте уступал уже в две шайбы. Причем оба гола на свой счет записали защитники: отличились Джон Карлсон и Джейкоб Чикран. И оба раза не лучшим образом сыграл голкипер «Виннипега» Эрик Комри.

Чикран же, кажется, вдохновился успехами Александра Овечкина. Канадский защитник забил в четвертом матче подряд. В этом веке такое удавалось всего одному игроку обороны «Вашингтона» — Майку Грину.

Источник: Reuters

Однако легкой прогулкой для «Кэпиталз» этот матч не стал. Габриэль Виларди забросил по шайбе в конце первого и в начале второго периодов. Так, «Вашингтону» пришлось начинать все заново. И конечно же, на главную роль вышел тот, в честь которого задержали старт матча.

Александр Овечкин воспользовался нервной игрой вратаря Комри. Обычный наброс капитана «столичных» превратился в гол — 11-й в этом сезоне и 908-й в регулярках НХЛ.

Овечкин внимательно смотрит на другой рекорд Уэйна Гретцки — по сумме голов в регулярке и плей-офф. На этот раз по голам не только в регулярке, но и в плей-офф. Таких у Ови уже набралось 985 (908+77). До канадца остался 31 гол.

Зато удалось повторить другое достижение Гретцки. Шайба в ворота «Виннипега» стала для Овечкина 150-й во всех ноябрьских матчах за карьеру. Ранее россиянин эту отметку пробивал в марте (161). За всю историю НХЛ лишь двое игроков собрали более одного месяца со 150+ голами: Гретцки и Горди Хоу. Теперь в эту компанию добавился и Ови.

В третьем периоде Коннор Майкмайкл забросил еще одну шайбу, и «Вашингтон» довел встречу до победы. Команда Спенсера Карбери уже четвертая на Востоке. При этом все в турнирной таблице настолько плотно, что от 13-го места «Кэпиталз» отделяют всего два очка.

Автор: Максим Клементьев

Вашингтон
4:3
2:1, 1:1, 1:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
27.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Вратари
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
1-й период
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
2-й период
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
3-й период
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
Статистика
Вашингтон
Виннипег
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше